Cómo hacer helado casero para comer en el verano: la receta fácil y rápida

Llegaron las altas temperaturas del verano y no hay nada mejor para combatir el calor que un rico helado. Existe una receta fácil y rápida para preparar este clásico postre en casa y cuidar el bolsillo. Te contamos el paso a paso para hacerlo.

La receta clave para hacer helado casero: el paso a paso

Preparar helado casero es mucho más fácil y rápido de lo que se suele pensar. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó las múltiples recetas disponibles y compartió una que no requiere de máquina de helados, ni pasos difíciles. Solo se necesitan dos ingredientes de base y paciencia para que se enfríe.

Ingredientes

Para la base

500 ml de crema de leche bien fría (para montar), es clave que sea una que tenga al menos un 35% de materia grasa para que monte bien.

380 0 400 g de leche condensada

Para añadir sabor

Dulce de leche granizado: 200 gramos de dulce de leche repostero (firme) y 100 gramos de chocolate semiamargo picado

200 gramos de dulce de leche repostero (firme) y 100 gramos de chocolate semiamargo picado Chocolate :50 gramos de cacao amargo en polvo de buena calidad (tamizado) o 100 gramos de chocolate derretido y tibio.

:50 gramos de cacao amargo en polvo de buena calidad (tamizado) o 100 gramos de chocolate derretido y tibio. Frutilla: 250 gramos de la fruta licuada o procesada (sin semillas) o mermelada.

Paso a paso de la preparación