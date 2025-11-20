EN VIVO
Recetas de cocina

Cómo hacer helado casero para comer en el verano: la receta fácil y rápida

Existe una receta muy fácil para preparar helado casero con solo dos ingredientes. Cómo es el paso a paso.

20 de noviembre, 2025 | 17.43

Llegaron las altas temperaturas del verano y no hay nada mejor para combatir el calor que un rico helado. Existe una receta fácil y rápida para preparar este clásico postre en casa y cuidar el bolsillo. Te contamos el paso a paso para hacerlo.

La receta clave para hacer helado casero: el paso a paso

Preparar helado casero es mucho más fácil y rápido de lo que se suele pensar. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó las múltiples recetas disponibles y compartió una que no requiere de máquina de helados, ni pasos difíciles. Solo se necesitan dos ingredientes de base y paciencia para que se enfríe.

El helado casero necesita dos ingredientes de base y luego se puede hacer del sabor que más te guste

Ingredientes 

Para la base

  • 500 ml de crema de leche bien fría (para montar), es clave que sea una que tenga al menos un  35% de materia grasa para que monte bien.
  • 380  0 400 g de leche condensada

Para añadir sabor

  • Dulce de leche granizado: 200 gramos de dulce de leche repostero (firme) y 100 gramos de chocolate semiamargo picado
  • Chocolate:50 gramos de cacao amargo en polvo de buena calidad (tamizado) o 100 gramos de chocolate derretido y tibio.
  • Frutilla: 250 gramos de la fruta licuada o procesada (sin semillas) o mermelada. 

La clave en el helado es cerrarlo bien para llevarlo al freezer y

Paso a paso de la preparación

  1. Batir la crema fría a velocidad media-alta en un bol hasta que alcance el punto de pico suave o firme (debe mantenerse erguida al levantar el batidor).
  2. Incorporar la lata de leche condensada a la crema ya montada, se debe mezclar con una espátula o la batidora a velocidad muy baja, es clave hacerlo en movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba para mantener el aire y la textura esponjosa de la crema.
  3. Es el momento de saborizar tu helado. Por ejemplo, si querés hacerlo de chocolate, agregá cacao tamizado o chocolate derretido y tibio; si queres que sea de dulce de leche, incorporá la cantidad deseada y mezcla suavemente.
  4. Una vez mezclado, lleva la preparación a un recipiente o tupper apto para freezer con tapa y cubrí la superficie del helado con papel film, presionando para que toque la mezcla para evitar los cristales de hielo. Dejálo por al menos 6 u 8 horas. 
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas