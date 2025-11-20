Cómo hacer helado casero para comer en el verano: la receta fácil y rápida

Llegaron las altas temperaturas del verano y no hay nada mejor para combatir el calor que un rico helado. Existe una receta fácil y rápida para preparar este clásico postre en casa y cuidar el bolsillo. Te contamos el paso a paso para hacerlo.
La receta clave para hacer helado casero: el paso a paso
Preparar helado casero es mucho más fácil y rápido de lo que se suele pensar. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó las múltiples recetas disponibles y compartió una que no requiere de máquina de helados, ni pasos difíciles. Solo se necesitan dos ingredientes de base y paciencia para que se enfríe.
El helado casero necesita dos ingredientes de base y luego se puede hacer del sabor que más te guste
Ingredientes
Para la base
- 500 ml de crema de leche bien fría (para montar), es clave que sea una que tenga al menos un 35% de materia grasa para que monte bien.
- 380 0 400 g de leche condensada
Para añadir sabor
- Dulce de leche granizado: 200 gramos de dulce de leche repostero (firme) y 100 gramos de chocolate semiamargo picado
- Chocolate:50 gramos de cacao amargo en polvo de buena calidad (tamizado) o 100 gramos de chocolate derretido y tibio.
- Frutilla: 250 gramos de la fruta licuada o procesada (sin semillas) o mermelada.
La clave en el helado es cerrarlo bien para llevarlo al freezer y
Paso a paso de la preparación
- Batir la crema fría a velocidad media-alta en un bol hasta que alcance el punto de pico suave o firme (debe mantenerse erguida al levantar el batidor).
- Incorporar la lata de leche condensada a la crema ya montada, se debe mezclar con una espátula o la batidora a velocidad muy baja, es clave hacerlo en movimientos suaves y envolventes de abajo hacia arriba para mantener el aire y la textura esponjosa de la crema.
- Es el momento de saborizar tu helado. Por ejemplo, si querés hacerlo de chocolate, agregá cacao tamizado o chocolate derretido y tibio; si queres que sea de dulce de leche, incorporá la cantidad deseada y mezcla suavemente.
- Una vez mezclado, lleva la preparación a un recipiente o tupper apto para freezer con tapa y cubrí la superficie del helado con papel film, presionando para que toque la mezcla para evitar los cristales de hielo. Dejálo por al menos 6 u 8 horas.