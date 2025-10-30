Receta fácil y rápida para este Halloween: como hacer arañas de chocolate para la Noche de Brujas

Si bien no es una festividad argentina, con el tiempo ganó popularidad celebrar Halloween. Para este viernes 31 de octubre hay una receta ideal para preparar junto a los más chicos: arañas de chocolate. Se trata de una opción creativa y rica para compartir en familia y que lleva solo algunos minutos.
Esta es la receta para hacer las "espeluznantes" arañas de chocolate
El chocolate es de los dulces más elegidos por todos y se puede transformar en algo divertido y perfecto para celebrar la noche de Halloween. La receta lleva muy pocos ingredientes y es fácil de preparar por lo que se pueden sumar los chicos en el proceso para transformar el momento en una actividad divertida. El paso a paso es el siguiente:
Ingredientes
- 150 gr de chocolate semi amargo.
- 50 gramos de chocolate con leche.
- 133 gramos de crema de leche.
- 8 galletitas Oreo.
Preparación paso a paso
- Cocinar la crema de leche en una olla a fuego medio hasta el punto de ebullición.
- Retirar del fuego y agregar el chocolate en trozos, revolver hasta que se funda.
- Refrigerar durante al menos 2 horas.
- Separar las galletas oreo, sacarle la crema y reservala.
- Por otro lado, procesar las tapas de las galletitas hasta tener una textura arenosa.
- Derretir un poco de chocolate con leche y, con una manga o palillo, dibujar las patas de las arañas.
- Tras las 2 horas, sacar la mezcla de chocolate y crema de leche para hacer bolitas con las manos.
- Con la crema de las galletitas hacer unos pequeños círculos para los ojos y pintar con otro poco de chocolate las pupilas.
Las arañas de chocolate son una opción ideal para celebrar Halloween con los más chicos