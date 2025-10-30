EN VIVO
Receta fácil y rápida para este Halloween: como hacer arañas de chocolate para la Noche de Brujas

Conoce el paso a paso para preparar fácilmente estas divertidas arañas dulces y festejar la Noche de Brujas junto a los más chicos.

30 de octubre, 2025 | 20.54

Si bien no es una festividad argentina, con el tiempo ganó popularidad celebrar Halloween. Para este viernes 31 de octubre hay una receta ideal para preparar junto a los más chicos: arañas de chocolate. Se trata de una opción creativa y rica para compartir en familia y que lleva solo algunos minutos. 

Esta es la receta para hacer las "espeluznantes" arañas de chocolate

El chocolate es de los dulces más elegidos por todos y se puede transformar en algo divertido y perfecto para celebrar la noche de Halloween. La receta lleva muy pocos ingredientes y es fácil de preparar por lo que se pueden sumar los chicos en el proceso para transformar el momento en una actividad divertida. El paso a paso es el siguiente: 

Ingredientes 

  • 150 gr de chocolate semi amargo.
  • 50 gramos de chocolate con leche.
  • 133 gramos de crema de leche.
  • 8 galletitas Oreo.

Preparación paso a paso

  1. Cocinar la crema de leche en una olla a fuego medio hasta el  punto de ebullición.
  2. Retirar del fuego y agregar el chocolate en trozos, revolver hasta que se funda.
  3. Refrigerar durante al menos 2 horas. 
  4. Separar las galletas oreo, sacarle la crema y reservala.
  5. Por otro lado, procesar las tapas de las galletitas hasta tener una textura arenosa.
  6. Derretir un poco de chocolate con leche y, con una manga o palillo,  dibujar las patas de las arañas.
  7. Tras las 2 horas, sacar la mezcla de chocolate y crema de leche para hacer bolitas con las manos.
  8. Con la crema de las galletitas hacer unos pequeños círculos para los ojos y pintar con otro poco de chocolate las pupilas.

Las arañas de chocolate son una opción ideal para celebrar Halloween con los más chicos

