Receta de oro sin harina y sin azúcar: brownie matero de chocolate, saludable y delicioso.

Existe una receta de oro sin harina y sin azúcar para preparar brownies de chocolate saludables y deliciosos, ideales para acompañar con el mate. Al no tener harina, son sin TACC libres de gluten, ideales para personas celíacas, sensibles al gluten, con problemas gastrointestinales o bien que quieran llevar una alimentación antiinflamatoria. Para preparar esta receta, no se necesita nada de harina. Aunque estos brownies no llevan nada de azúcar, quedan con un sabor muy dulce y podés endulzarlos con el endulzante que más te guste, como eritritol o stevia.

Los brownies son una de esas comidas dulces innegociables para la merienda cuando tenemos ganas de comer algo dulce. Afortunadamente, no tenés por qué renunciar a estos placeres dulces si no podés o no querés consumir harina y/o azúcar. La receta fue compartida por Guada Arujo, una joven que se dedica a crear contenido sobre lifestyle en su cuenta de TikTok (@guadaa.arujo) y se prepara con muy pocos ingredientes.

Receta de oro de brownies sin harina y sin azúcar para acompañar con el mate

Ingredientes

2 huevos

1 banana pisada (cuanto más madura, más dulce va a estar)

4 cucharadas de cacao amargo en polvo (se consiguen en dietéticas)

1 cucharadita de polvo para hornear

6 nueces picadas

Opcional: podés agregarle un endulzante saludable, como eritritol o stevia si lo querés más dulce

Preparación