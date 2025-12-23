Receta de jugo sin alcohol para esta Navidad: soda de frutos rojos, refrescante y deliciosa.

Preparar un jugo sin alcohol para esta Navidad puede ser una opción igual de deliciosa y mucho más refrescante. En los días de calor, lo recomendable es mantenerse hidratado y para esto es clave evitar las bebidas alcohólicas.

Con este paso a paso vas a poder preparar una soda de frutos rojos que además de ser deliciosa, te va a mantener hidratado durante toda la noche. Es ideal para llevar a la mesa navideña y compartir con toda la familia.

Se prepara muy fácilmente a base de soda y frutos rojos. en la receta original, compartida por el chef Charlie Pesselini en su cuenta de TikTok. Esta receta se prepara con frutillas, arándanos y cerezas, pero podés usar cualquier fruto rojo. En supermercados y dietéticas venden bolsas de frutos rojos congelados que también son una buena opción.

Receta de soda de frutos rojos para esta Navidad

Ingredientes

100 gr de frutillas

100 gr de arándanos

50 gr de cereza

200 gr de azúcar

Jugo de 1 limón

Hielo

Soda

Hojas de menta (opcional para decorar)

Preparación

Lavá y cortá las frutillas, arándanos y cerezas. Ponelos en una olla. Agregá el jugo de limón con el azúcar y llevá la olla con todo esto a una hornalla a fuego bien bajo. Tenés que obtener una textura similar a una mermelada. Una vez que la obtengas, servila en las copas. Agregá hielo y por último la soda hasta llenar el vaso. Podés agregar más pedacitos de fruta si te sobraron. ¡Listo! Estas cantidades son para una sola copa. Podés decorar con hojas de menta si querés.

¿Para cuántas personas rinde esta receta?

Estos ingredientes alcanzan para un solo trago, pero puede rendir hasta dos si dividís las cantidades y dependiendo del tamaño de la copa. Si querés hacer más, multiplicá las cantidades de cada ingrediente según cuántos invitados tengas.

¿Puedo usar otras frutas?

Sí, podés usar las frutas que quieras. Lo podés preparar con ananá, durazno, uvas, manzana o con lo que se te ocurra.