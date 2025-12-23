Cómo disfrutar la Navidad sin excesos ni malestares estomacales: qué dicen los expertos del Clínicas

Entre los malestares más comunes durante las fiestas se suelen encontrar la pesadez, la acidez y la distensión abdominal. Con el objetivo de evitar que la población sufra de estos padecimientos durante la próxima Navidad, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA proponen una serie de recomendaciones que tienen como pilares la planificación, la moderación y las elecciones inteligentes.

Dado que las fiestas de fin de año están asociadas con un consumo mayor de alimentos y de alcohol, los expertos en Nutrición del Hospital de Clínicas realizan algunas sugerencias asegurando que es posible disfrutar de un menú navideño saludable sin resignar placer ni tradiciones, siempre y cuando se lleven a cabo estrategias que incluyan la escucha del cuerpo y una buena calidad de alimentos.

En esa misma línea, la Dra. Vanesa Anger, integrante de la División Nutrición y Metabolismo del Hospital de Clínicas, explica: "Cuando hay mucha comida disponible o comemos en grupo, tendemos a ingerir más cantidad, superando la porción saludable. Es allí donde surgen los síntomas de disconfort abdominal, sensación de plenitud excesiva. En algunos casos, pueden surgir síntomas de reflujo y acidez. En este contexto, el secreto para pasar unas fiestas saludables está en planificar, organizar y elegir".

Por su parte, otros especialistas remarcan que la digestión empieza en la boca, con la masticación, ya que una masticación insuficiente obliga al estómago a trabajar en exceso. Esto en las festividades suele representar un problema debido a que los alimentos que se suelen consumir contienen un alto nivel graso, lo cual ya de por sí dificulta la digestión.

La planificación del menú navideño

En concordancia con lo anterior, los profesionales del Hospital de Clínicas indican que la clave para un menú festivo equilibrado es la planificación. Anticiparse al definir las porciones, utilizar el plato como guía y respetar los objetivos planeados con los médicos, son puntos fundamentales para disfrutar de una Navidad sin excesos.

Las recomendaciones clave que hacen los especialistas son:

Dividir el plato , teniendo una mitad con verduras, crudas o cocidas.

, teniendo una mitad con verduras, crudas o cocidas. Elegir para las comidas uno o dos tipos de carne , los cuales estén siempre acompañados de vegetales.

, los cuales estén siempre acompañados de vegetales. Reemplazar aderezos y fiambres por opciones con menos contenido de grasa y sal .

. Optar por postres en porciones individuales, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, en especial en personas con diabetes o problemas renales.



​​​​​​​Por último, los especialistas del Clínicas señalan que realizar ingestas equilibradas a lo largo del día ayuda a mantener el metabolismo activo y a comer con mayor conciencia durante la Nochebuena.