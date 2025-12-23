Decorar la mesa esta Navidad a último momento es algo que les pasa a muchas personas. Afortunadamente, las redes sociales están llenas de personas creativas que comparten sus ideas para decorar de manera simple, con cosas que tengas en casa y sin gastar de más.
Para este tutorial no vas a necesitar salir a comprar nada. Alcanza con que tengas una cinta roja (también puede ser verde) y algunas guirnaldas o ramitas de árbol de Navidad que te hayan sobrado.
Las ideas de decoración de último momento se volvieron tendencia porque permiten resolver la mesa navideña con el menor estrés posible, usando elementos simples, pero que sean detalles que marcan la diferencia.
Algo tan simple como un moño o un centro de mesa improvisado pueden cambiar por completo la estética sin necesidad de gastar dinero de más. El paso a paso, compartido por Court Kiely, creadora de contenido de lifestyle, es muy sencillo de hacer.
Cómo decorar la mesa navideña a último momento
Materiales
-
Cinta roja
-
Servilletas de tela (para poner arriba de cada plato)
-
Copitas o vasos
-
Cubiertos
-
Ramitas o guirnaldas navideñas
El paso a paso
-
Cortar la cinta en partes iguales.
-
Atarla con un moñito a las servilletas, como se indica en el video.
-
Si te sobran, también ponele otra cinta a la base de las copitas o alrededor de los vasos.
-
En el centro de la mesa, colocá las guirnaldas o ramas de Navidad que tengas. Podés también atarle estos moñitos si te sobra cinta.
-
¡Listo!
No tengo cinta roja: ¿Qué otro color puedo usar?
Si no conseguís una cinta roja, podés utilizar de otro color que tengas o comprar por metro en una en alguna mercería por un precio muy económico. Si no podés o no encontrás, podés usar una cinta verde, dorada, plateada, blanca o del color que tengas. Lo importante es que el detalle del moño esté presente de alguna manera.