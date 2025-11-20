Receta de buñuelos de manzana para los mates con lluvia.

En el instante en que las gotas comienzan a caer, los "pensamientos panaderos" arriban sin pedir permiso. No hay mejor sensación que estar en casa, tomando unos mates y comiendo algo rico... sobre todo si lleva harina. Para quienes se antojaron de comer algo dulce en la merienda, tenemos una receta de buñuelos de manzana realmente exquisitos. Con pocos ingredientes y siguiendo pasos muy fáciles, se puede lograr un verdero manjar para los días con lluvia.

Receta de buñuelos de manzana

Los buñuelos de manzana son un clásico de la abuela, que nunca pasa de moda y es un mimo al paladar. Muy sencillos de preparar, son perfectos para acompañar unos mates con la lluvia de fondo. A continuación te compartimos la receta, con ingredientes que seguramente tenés en la alacena y heladera:

Los buñuelos de manzana son ideales para los días con lluvia.

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo

1/4 taza de azúcar

2 cucharaditas de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

2 huevos

1 taza de leche

2 manzanas, peladas y ralladas

Aceite para freír

Preparación

En un bol mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear, la sal y la canela. En otro bol batir los huevos y luego añadir la leche combinando bien. Verter la mezcla líquida en los ingredientes secos y unir hasta obtener una masa homogénea. Incorporar las manzanas ralladas distribuyendo uniformemente. Calentar suficiente aceite en una sartén a fuego medio. Con una cuchara colocar porciones de masa en el aceite caliente y freír hasta que estén dorados por ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Podes tirarle azúcar por encima si querés.

Lo ideal es que la manzana esté rallada, ya que esto le va a aportar humedad a tus buñuelos. En lo que respecta a la harina, si usás leudante vas a lograr que queden esponjosos, aunque también podés usar polvo para hornear como te indicamos en la receta. Procurá que el aceite esté bien caliente y no escatimes con la cantidad, ya que si ponés poco, la preparación va a absorver más y te van a quedar aceitosos.