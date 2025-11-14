Receta de berenjenas asadas con tomate y provolone para el fin de semana.

Llega el fin de semana y las ganas de comer algo rico se multiplican. Uno de los platos preferidos por los argentinos son las berenjenas, ya sean asadas o al escabeche. Si de berenjenas asadas hablamos, tenemos una receta ideal para degustar este sábado y domingo: con tomate y provolone. Fácil y muy sabroso, no requiere de demasiados ingredientes y los pasos a seguir son muy pocos.

Receta de berenjenas asadas con tomate y provolone

Berenjenas, tomate y provolone en una misma oración es motivo de que la boca se haga agua. Para este fin de semana, tenemos una receta de berenjenas asadas con tomate y provolone, que podés preparar tanto al horno como en la parrilla en el almuerzo de domingo, por ejemplo. A continuación te dejamos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir.

Las berenjenas asadas se pueden hacer al horno o la parrilla.

Ingredientes

4 berenjenas medianas.

1/2 taza de aceite de oliva.

2 tazas de salsa de tomates.

4 dientes de ajo.

Una hoja de laurel.

Tomillo fresco.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cda de pimentón ahumado.

300 g de queso provolone.

Panko o pan rallado.

70 g de manteca pomada.

Perejil fresco.

Pan de campo.

Preparación

Lo primero que vas a tener que hacer es quemar las berenjenas sobre la ornalla de la cocina o cocinarla entera en el horno fuerte hasta que se chamusque la piel. Luego, hay que meterlas dentro de un bowl y tapar con film. Esto permite que se genere humedad y la berenjena sea más fácil de pelar. Reservarla en una placa de horno. En una sartén de hierro, dorar en aceite de oliva los dientes de ajo laminado, agregar sal, pimienta, pimentón y el tomillo fresco. Sin perder mucho tiempo, agregar el puré de tomate y la hoja de laurel. Cocinar hasta reducir. En un bowl, integrar el provolone en escamas, el panko o pan rallado, la manteca y el perejil. Con la yema de los dedos hacer un arenado. Sobre las berenjenas aún en el horno, verter la salsa ya reducida, junto a un chorro de aceite de oliva y el arenado de queso provolone que se hizo en el paso previo. Llevar a horno fuerte para que gratine y servir sobre una tostada de pan de campo.

En caso de que quieras preparar en la parrilla, en lugar del horno, lo que podés hacer es asar la berenjena envuelta en papel aluminio, y una vez tierna, poner encima la salsa y el arenado. Asimismo, podés hacer una doble cocción, es decir, cocinar primero en la parrilla y luego gratinar en el horno.