Actúa una joven Natalia Oreiro junto a Norma Aleandro: la película de Netflix para ver el finde y que se va pronto.

Llega el fin de semana y uno de los planes perfectos para quienes prefieren "guardarse" en casa, es mirar una película. En el amplio catálogo de Netflix, puede ser complicado escoger una película por sobre el resto. Pero para eso estamos nosotros, que te recomendamos que veas Cleopatra, una producción argentina del año 2003, protagonizada por nadie menos que Natalia Oreiro junto a Norma Aleandro.

Si con este reparto ya no te tentaste de ver esta película, te contamos que Netflix la retirará muy pronto del catálogo, específicamente el 12 de diciembre. Y si bien podés decir, "la veo en otro momento, falta para que la retiren del catálogo", lo mejor es no dejar para mañana lo que podés hacer hoy, es decir, disfrutar de este verdadero peliculón con lo mejor del cine argentino a la cabeza.

De qué trata "Cleopatra", la película en la que actúa una joven Natalia Oreiro

Con una duración de 1 hora 40 minutos, Cleopatra sigue la historia de Cleopatra, interpretada por Norma Aleandro, una maestra que se acaba de jubilar. Hasta ese momento había vivido feliz junto a su marido y ejerciendo de profesora, pero al jubilarse pasa por un momento difícil ya que no sabe a qué dedicar su tiempo libre. Cansada de la monotonía de su vida, decide darle rienda suelta a la vida y aventurarse en la misma.

Cleopatra será retirada de Netflix muy pronto.

Pero Cleopatra no es la única protagonista de esta historia. Sandra, a quien da vida una joven Natalia Oreiro, es una estrella televisiva con grandes problemas de autoestima. Esta joven vive cansada de que los demás decidan por ella, por lo que decide embarcarse en una aventura con Cleopatra. Agotadas de su rutina, ambas mujeres se lanzan a vivir un fin de semana de locuras, en el que acabarán replanteándose su vida. Durante el trayecto conocen a Carlos, interpretado por Leonardo Sbaraglia, un camionero que se une con ellas en su viaje de descubrimiento personal.

Reparto de "Cleopatra": quiénes actúan en la película

Cleopatra cuenta con un reparto encabezado por la créme de la créme del cine argentino: Natalia Oreiro y Norma Aleandro. Sin embargo, estas nos son las únicas figuras que brillan en esta película, disponible en Netflix. A continuación te contamos quienes son los actores y actrices que dan vida a esta historia: