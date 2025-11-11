Es uno de los melodramas de la década y lo acaban de subir a Netflix: la película con Bradley Cooper y Lady Gaga

Ideal para cortar semana o sumergirse en un melodrama intenso en el fin de semana, Netflix incorporó en su catálogo una de las películas más aclamadas de la última década: Nace una estrella. Esta historia de amor y música, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga, se volvió uno de los favoritos, tanto del público, como de la crítica.
Sin ir más lejos, este melodrama musical del año 2018 se consagró con los premios BAFTA, Satellite, Critic´s choice, entre otros. Y si de su éxito hablamos, obtuvo un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, en base a más de 250 reviews. Podríamos decir que Netflix se tardó bastante en sumar esta película a su catálogo. Pero finalmente lo hizo, y ya no hay más excusas para sentarse en el sillón y disfrutar de dos horas de un reparto impecable, un relato sumamente atrapante y una banda sonora ganadora de premios y Nro. 1 en emisoras y plataformas de música.
De qué trata "Nace una estrella"
Nace una estrella sigue a Jackson "Jack" Maine (Bradley Cooper), un famoso cantante de country rock adicto al alcohol y las drogas. Tras un concierto, Jack visita un bar drag donde es testigo de un tributo a Édith Piaf realizado por una joven cantante llamada Ally (Lady Gaga), quien interpreta una versión del tema La vie en rose. Lo que comienza como admiración artística, rápidamente se transformará en un romance que será testigo del triunfo de ella y la caída estrepitosa de él.
Reparto de "Nace una estrella"
El dúo Bradley Cooper - Lady Gaga es el centro de Nace una estrella. El reparto es el corazón de esta película, que no se detiene en estas figuras únicamente. Este melodrama cuenta con un elenco de actores y actrices de trayectoria, que bajo dirección del propio Cooper, dieron vida a uno de los dramas musicales de la década. Ellos son:
- Lady Gaga como Ally Campana.
- Bradley Cooper como Jackson Maine.
- Sam Elliott como Bobby Maine.
- Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana.
- Rafi Gavron como Rez Gavron.
- Anthony Ramos como Ramon.
- Dave Chappelle como Noodles.
- Michael Harney como Wolfie.
- Lukas Nelson & Promise of the Real como la banda de Jackson.
- Alec Baldwin como él mismo (cameo).
- Marlon Williams como él mismo (cameo).
- Halsey como ella misma (cameo).
- Brandi Carlile como ella misma (cameo).