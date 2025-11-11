Atleta A es un documental que atrapó a miles de usuarios en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo un documental basado en una historia súper oscura vivida en el mundo de los juegos olímpicos. Se trata de Atleta A, un largometraje que aborda la denuncia a un médico de la institución USA Gymnastics que abusó de gimnastas menores de edad.

El influencer especializado en cine cuya cuenta se llama Sin Permiso habló sobre esta película y sostuvo: "Este documental de Netflix se mete en el mundo de las medallas y los Juegos Olímpicos. Pero te juro que Atleta A es una de las historias más oscuras y frustrantes que vas a ver. Sigue a los periodistas que destaparon el escándalo de Larry Nassar y la valentía de las gimnastas que se negaron a callarse. Una historia necesaria y durísima".

Atleta A es un documental estadounidense estrenado en 2020 que narra la investigación llevada a cabo por el diario The Indianapolis Star sobre los abusos sistemáticos cometidos por el médico Larry Nassar contra gimnastas menores de edad. La película también expone las denuncias dirigidas a USA Gymnastics y a su entonces presidente, Steve Penny, por encubrir durante años estos delitos y proteger la imagen de la institución por encima de las víctimas.

Desde Netflix hicieron una sinopsis oficial sobre la trama de este largometraje y escribieron: "Documental sobre las gimnastas víctimas de los abusos del doctor Larry Nassar de la Federación de Gimnasia de EE. UU., y los periodistas que destaparon su cultura tóxica". Al mismo tiempo, en la página de la N roja se puede ver que el filme es apto para personas mayores de 16 años.

La miniserie Nadie nos vio partir llegó a Netflix con una historia contundente que va más allá del conflicto familiar, exponiendo tensiones sociales y culturales de una época. Con solo cinco episodios, esta producción se sitúa en la Ciudad de México durante los años 60 y se inspira en sucesos reales que sacudieron a una familia de la comunidad judía.

La protagonista, Valeria Goldberg, proviene de un entorno acomodado y se une en matrimonio con Leo Saltzman, también perteneciente a una familia influyente. Su relación nació como un acuerdo entre clanes poderosos, una unión pensada para mantener el estatus más que para construir una historia de amor. Pero cuando Valeria encuentra un sentimiento verdadero fuera del matrimonio, Leo, herido en su orgullo y presionado por su círculo social, toma una decisión drástica y desgarradora: huir del país con sus hijos, arrebatándoselos a su madre sin su autorización y desatando un gran conflicto.