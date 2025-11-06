Es un éxito en cines y este viernes se estrena en Netflix: la película basada en una famosa novela.

Este viernes 7 de noviembre llega una película al catálogo de Netflix, que en su paso por los cines brilló en cartelera. Se trata de Frankenstein, basada en la famosa novela de 1818 escrita por Mary Shelley, y dirigida en esta ocasión por Guillermo del Toro. Con Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz y Oscar Isaac a la cabeza del reparto, se trata de una de las adaptaciones más celebradas de los últimos años.

Con un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, se espera que sea top 1 en Netflix durante el fin de semana de su estreno. Y es que no solo se trata de un clásico que nunca viene mal traer de manera fresca a la pantalla grande, sino que Guillermo del Toro lo hace de manera magnífica, como es de costumbre en su filmografía. Vale recalcar que tuvo su estreno mundial en la competencia principal del 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2025, y que su paso en cines fue a modo de "preestreno" antes de su llegada al gigante del streaming, por lo que se mantuvo tan solo dos semanas en cartelera.

Sobre su adaptación, Guillermo del Toro expresó: "Lo que intento es tomar el mito y hacer algo con él, pero combinando elementos de Frankenstein y La novia de Frankenstein sin convertirlo en un mito clásico del monstruo. En mi opinión, los mejores momentos de la novela aún no se han filmado [...] El único tipo que para mí ha encarnado la desolación, no la dimensión trágica ni miltoniana del monstruo, sino la desolación, es Christopher Lee en las películas de la Hammer, donde realmente parece algo obscenamente vivo. Boris Karloff tiene el elemento trágico, pero hay muchas versiones, incluido ese gran guion de Frank Darabont".

Se trata de una película de largo aliento, ya que su desarrollo comenzó en el 2008, cuando el director comentó que se encontraba bocetando el film. Pero todo quedó allí, producto de la huelga de guionistas que aconteció entre 2007 y el mencionado año en el que Del Toro comenzó a cranear su adaptación de Mary Shelley. Cuando las aguas calmaron, por "a" o por "b", el cineasta no pudo continuar su proyecto hasta el 12 de febrero de 2024, cuando comenzó el rodaje.

¿De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro?

Frankenstein de Guillermo del Toro nos sitúa en la Europa del Este del siglo XIX. Sigue la historia del doctor Pretorious (Christoph Waltz), que necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).