EN VIVO
Recetas de cocina

Rápidos y saludables: receta de grisines de batata y zanahoria, ideales para untar o sumar a las picadas

Esta receta es perfecta para quienes busquen una opción saludable y rápida sin necesidad de comprar ingredientes costosos.

03 de septiembre, 2025 | 18.04

Cuando aparece el antojo de algo crujiente, sabroso y liviano, nada mejor que unos grisines caseros de zanahoria y batata: una opción saludable, rica en nutrientes y perfecta para acompañar tus momentos de pausa. Esta receta se destaca por combinar sabor, textura y beneficios antiinflamatorios. Además, lo mejor de todo es que puede hacerse en casa y en cuestión de pocos minutos.

El secreto está en el puré de zanahoria y batata, que aporta humedad natural, dulzor sutil y un intenso color naranja que invita a probarlos. A este base se le añaden otros condimentos que ayudan a unir la masa y a realzar el sabor. El resultado: un snack saludable, lleno de fibra y perfecto para acompañar las picadas.

La bondad de esta receta va más allá del sabor. Zanahoria y batata son fuentes potentes de antioxidantes como beta-carotenos y compuestos antiinflamatorios que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Incorporar esta dupla en tu merienda es un aporte nutritivo que, además de cuidar tu salud, suma color y placer a tu dieta cotidiana.

MÁS INFO

Ingredientes y paso a paso

Ingredientes

  • 1 zanahoria mediana cocida

  • 1 batata pequeña cocida

  • 1 cucharada de mostaza

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • 150 g de harina integral o de avena (podés ajustar la cantidad según la humedad del puré)

  • Sal y especias a gusto (romero, pimentón, orégano)

Preparación

  1. Hacés un puré con la zanahoria y la batata cocidas hasta que quede bien liso.

  2. Incorporás la mostaza, el aceite de oliva, la sal y las especias que prefieras.

  3. Agregás de a poco la harina hasta formar una masa suave y manejable.

  4. Estirá la masa con un palo de amasar y cortá tiras finas para dar forma a los grisines.

  5. Llevá a una placa con papel manteca y horneá a 180 °C durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

  6. Dejalos enfriar y consumir. También se pueden guardar en frascos herméticos para mantener su textura.

Trending
Fútbol Argentino
El plan de Foster Gillett suma adeptos y la burbuja del mercado de pases empieza a crecer Federico Lamas
Las más vistas