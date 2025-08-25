El reemplazo ideal de las papas fritas: los chips de zucchini perfectos para sumar a la picada.

Las picadas son una de las comidas que más simbolizan las reuniones con amigos en Argentina, sin embargo, además del fiambre y el pan, los snacks con las que se suelen acompañar no son de las opciones más saludables. Por eso, el clásico picoteo ahora puede reinventarse con los chips de zucchini: una propuesta ligera, crujiente y fácil de preparar que transforma esta verdura en un snack irresistible.

Con apenas dos ingredientes básicos, esta receta se destaca por su simplicidad y por una textura final que sorprende por su crocantez, ideal para compartir en reuniones informales o como acompañamiento nutritivo. Estos chips llevan solo zucchini y una pizca de aceite o condimentos, según la variación deseada. El truco de la receta radica en secar bien las rodajas y hornearlas sobre papel manteca, logrando que se conviertan en bocados dorados y ligeros, sin necesidad de freír ni complicaciones en la cocina.

Además de ser tentadores para grandes y chicos, se trata de una alternativa saludable frente a opciones fritas o ultraprocesadas. Su bajo contenido calórico y alto aporte de nutrientes convierte a los chips de zucchini en una opción ideal para quienes buscan sumar vegetales al menú sin resignar sabor ni textura.

Cómo hacer los chips de zucchini: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

2 zucchinis grandes

Aceite

Condimentos a gusto (se recomienda sal, aceite y pimentón)

Paso a paso