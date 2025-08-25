EN VIVO
El reemplazo ideal de las papas fritas: los chips de zucchini perfectos para sumar a la picada

Esta receta es perfecta para reemplazar a los ultra procesados de las picadas por una opción un poco más saludable y hecha 100% en casa.

24 de agosto, 2025 | 23.39

Las picadas son una de las comidas que más simbolizan las reuniones con amigos en Argentina, sin embargo, además del fiambre y el pan, los snacks con las que se suelen acompañar no son de las opciones más saludables. Por eso, el clásico picoteo ahora puede reinventarse con los chips de zucchini: una propuesta ligera, crujiente y fácil de preparar que transforma esta verdura en un snack irresistible.

Con apenas dos ingredientes básicos, esta receta se destaca por su simplicidad y por una textura final que sorprende por su crocantez, ideal para compartir en reuniones informales o como acompañamiento nutritivo. Estos chips llevan solo zucchini y una pizca de aceite o condimentos, según la variación deseada. El truco de la receta radica en secar bien las rodajas y hornearlas sobre papel manteca, logrando que se conviertan en bocados dorados y ligeros, sin necesidad de freír ni complicaciones en la cocina.

Además de ser tentadores para grandes y chicos, se trata de una alternativa saludable frente a opciones fritas o ultraprocesadas. Su bajo contenido calórico y alto aporte de nutrientes convierte a los chips de zucchini en una opción ideal para quienes buscan sumar vegetales al menú sin resignar sabor ni textura.

Cómo hacer los chips de zucchini: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

  • 2 zucchinis grandes

  • Aceite

  • Condimentos a gusto (se recomienda sal, aceite y pimentón)

Paso a paso

  1. Lavar los zucchinis y retirar los extremos.

  2. Cortar en rodajas finas, tratando de lograr piezas delgadas que favorezcan el secado y la textura.

  3. Secar bien cada rodaja con papel absorbente.

  4. Distribuir las rodajas sobre una bandeja para horno forrada con papel manteca, cuidando que no se monten entre sí.

  5. Hornear hasta que estén doradas y crujientes. O cocinarlas en la freidora de aire a 180° por 15 minutos.

  6. Si querés, podés sumarle aceite en spray o rociar un muy poco al inicio, y añadir sal, pimienta, queso rallado o tus sazones favoritas. La creatividad también hace crujir este snack.

