Una nueva vida para los tomates arenosos: cómo hacer buñuelos ricos y fáciles con un sabor diferente

Antes de descartar los tomates arenosos que tengas en la heladera, podés optar por esta receta de buñuelos fácil y rápida.

18 de agosto, 2025 | 21.09

Los buñuelos son un clásico de la cocina casera: crocantes por fuera, tiernos por dentro y siempre listos para acompañar una comida o disfrutarse como picada. Y aunque hay sabores clásicos que no fallan, hace unos días se viralizó un redes un esta versión de Agus Liporace (@kulinaria.recetas) donde los protagonistas son los tomates. Esta fruta aporta frescura, color y un sabor distinto que los convierte en una alternativa ideal para salir de lo común.

Si tenés tomates arenosos en la heladera, en lugar de tirarlos o consumirlos de mala manera, se puede optar por esta receta de buñuelos rápida y fácil. Lo mejor es que se prepara con ingredientes sencillos y accesibles, combinando el dulzor natural del tomate con la intensidad de la cebolla morada, el perfume del perejil y las especias que no pueden faltar. Además, el queso rallado suma cremosidad y un toque irresistible que hará que todos quieran repetir. Una propuesta versátil que podés servir como entrada, acompañamiento o simplemente para picar algo distinto en casa.

Una vez listos, pueden sumarse a una picada con amigos y funcionar como entrada en alguna comida. Además, pueden acompañarse con una salsa de yogur, un dip de ajo o incluso con una mayonesa casera de hierbas para que la experiencia culinaria sea aún mejor.

Cómo hacer buñuelos de tomate: el paso a paso de esta receta 

Ingredientes

  • 2 tomates grandes

  • 1/2 cebolla morada grande

  • 2 puñados de queso rallado

  • Verdeo (la parte verde)

  • Perejil fresco

  • Condimentos: comino, pimentón, ají molido

  • 4 cucharadas de harina

  • 4 cucharadas de fécula de maíz

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación paso a paso

  1. Lavar bien los tomates y picarlos en cubos pequeños.

  2. Picar la cebolla morada, el verdeo y el perejil.

  3. Colocar todos los vegetales en un bowl y sumar el queso rallado.

  4. Condimentar con comino, pimentón y ají molido a gusto.

  5. Agregar la harina, la fécula y el polvo de hornear. Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda y consistente.

  6. Calentar abundante aceite en una sartén.

  7. Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas y crocantes.

  8. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

