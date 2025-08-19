Una nueva vida para los tomates arenosos: cómo hacer buñuelos ricos y fáciles con un sabor diferente.

Los buñuelos son un clásico de la cocina casera: crocantes por fuera, tiernos por dentro y siempre listos para acompañar una comida o disfrutarse como picada. Y aunque hay sabores clásicos que no fallan, hace unos días se viralizó un redes un esta versión de Agus Liporace (@kulinaria.recetas) donde los protagonistas son los tomates. Esta fruta aporta frescura, color y un sabor distinto que los convierte en una alternativa ideal para salir de lo común.

Si tenés tomates arenosos en la heladera, en lugar de tirarlos o consumirlos de mala manera, se puede optar por esta receta de buñuelos rápida y fácil. Lo mejor es que se prepara con ingredientes sencillos y accesibles, combinando el dulzor natural del tomate con la intensidad de la cebolla morada, el perfume del perejil y las especias que no pueden faltar. Además, el queso rallado suma cremosidad y un toque irresistible que hará que todos quieran repetir. Una propuesta versátil que podés servir como entrada, acompañamiento o simplemente para picar algo distinto en casa.

Una vez listos, pueden sumarse a una picada con amigos y funcionar como entrada en alguna comida. Además, pueden acompañarse con una salsa de yogur, un dip de ajo o incluso con una mayonesa casera de hierbas para que la experiencia culinaria sea aún mejor.

Cómo hacer buñuelos de tomate: el paso a paso de esta receta

Ingredientes

2 tomates grandes

1/2 cebolla morada grande

2 puñados de queso rallado

Verdeo (la parte verde)

Perejil fresco

Condimentos: comino, pimentón, ají molido

4 cucharadas de harina

4 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación paso a paso