Una nueva vida para los tomates arenosos: cómo hacer buñuelos ricos y fáciles con un sabor diferente

Los buñuelos son un clásico de la cocina casera: crocantes por fuera, tiernos por dentro y siempre listos para acompañar una comida o disfrutarse como picada. Y aunque hay sabores clásicos que no fallan, hace unos días se viralizó un redes un esta versión de Agus Liporace (@kulinaria.recetas) donde los protagonistas son los tomates. Esta fruta aporta frescura, color y un sabor distinto que los convierte en una alternativa ideal para salir de lo común.
Si tenés tomates arenosos en la heladera, en lugar de tirarlos o consumirlos de mala manera, se puede optar por esta receta de buñuelos rápida y fácil. Lo mejor es que se prepara con ingredientes sencillos y accesibles, combinando el dulzor natural del tomate con la intensidad de la cebolla morada, el perfume del perejil y las especias que no pueden faltar. Además, el queso rallado suma cremosidad y un toque irresistible que hará que todos quieran repetir. Una propuesta versátil que podés servir como entrada, acompañamiento o simplemente para picar algo distinto en casa.
Una vez listos, pueden sumarse a una picada con amigos y funcionar como entrada en alguna comida. Además, pueden acompañarse con una salsa de yogur, un dip de ajo o incluso con una mayonesa casera de hierbas para que la experiencia culinaria sea aún mejor.
Cómo hacer buñuelos de tomate: el paso a paso de esta receta
Ingredientes
-
2 tomates grandes
-
1/2 cebolla morada grande
-
2 puñados de queso rallado
-
Verdeo (la parte verde)
-
Perejil fresco
-
Condimentos: comino, pimentón, ají molido
-
4 cucharadas de harina
-
4 cucharadas de fécula de maíz
-
1 cucharadita de polvo de hornear
Preparación paso a paso
-
Lavar bien los tomates y picarlos en cubos pequeños.
-
Picar la cebolla morada, el verdeo y el perejil.
-
Colocar todos los vegetales en un bowl y sumar el queso rallado.
-
Condimentar con comino, pimentón y ají molido a gusto.
-
Agregar la harina, la fécula y el polvo de hornear. Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda y consistente.
-
Calentar abundante aceite en una sartén.
-
Con la ayuda de una cuchara, tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas y crocantes.
-
Retirar y escurrir sobre papel absorbente.