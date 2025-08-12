Cómo hacer key lime pie: la receta más fácil y rápida

Un postre clásico que combina frescura, cremosidad y una base crocante

El key lime pie es un clásico de la repostería que combina una base crocante con un relleno cremoso y refrescante gracias al jugo de lima. Esta preparación, conocida también como lime pie, es ideal para quienes buscan un postre elegante, sencillo y con un toque cítrico perfecto para cualquier ocasión.

Ingredientes para preparar key lime pie

Para obtener un key lime pie perfecto, es fundamental contar con ingredientes frescos y de calidad. La receta tradicional utiliza:

350 g de galletitas de vainilla

130 g de manteca

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de licor

6 yemas

800 cc de leche condensada

Ralladura de 2 limas

240 g de jugo de lima

500 g de crema chantilly

2 limas para decorar

Paso a paso para hacer la receta de key lime pie

Preparar la base: Triturar las galletitas de vainilla en un procesador hasta lograr una textura fina. Mezclar con la manteca derretida, el azúcar y el licor, formando una pasta homogénea. Armar y hornear la base: Distribuir la mezcla en la base y los laterales de un molde desmontable de 26 cm, presionando bien para compactar. Refrigerar durante 15 minutos y luego hornear a temperatura media por 10 minutos. Reservar. Elaborar el relleno: En un bol, batir ligeramente las yemas. Incorporar la leche condensada, la ralladura y el jugo de lima, mezclando suavemente para no incorporar demasiado aire. Hornear el postre: Verter el relleno sobre la base y hornear a temperatura media durante 20 minutos. El relleno debe cuajar pero mantener una textura cremosa. Decorar y servir: Dejar enfriar completamente. Cubrir con crema chantilly y decorar con rodajas de lima para un toque fresco y visualmente atractivo.

El key lime pie es ideal para cualquier época del año y toda ocasión

Consejos para lograr un key lime pie perfecto

Utilizar limas frescas : el jugo natural aporta un sabor más intenso y auténtico que los concentrados comerciales.

Evitar batir en exceso : una mezcla demasiado aireada puede afectar la textura del relleno y hacer que se corte.

Controlar el horneado : la superficie no debe dorarse demasiado, ya que el pie debe mantener una apariencia suave y cremosa.

Enfriar bien antes de decorar : la crema chantilly se mantendrá firme y evitará que se derrita.

Elegir un molde desmontable: facilita el desmoldado y ayuda a conservar la presentación impecable del postre.

Un clásico que nunca pasa de moda

El key lime pie es una receta versátil que permite adaptaciones, como reemplazar la crema chantilly por merengue italiano o incorporar bases de galletitas integrales para un toque más rústico. Sea cual sea la variante elegida, su sabor refrescante y equilibrado lo convierte en una opción ideal para cerrar una comida con estilo y deleitar a los comensales.