Receta sin harina de crepes de remolacha: riquísimos, saludables y muy fáciles de hacer para rellenar

Existe una receta deliciosa y saludable para preparar crepes de remolacha sin harinas, sin TACC libre de gluten, livianas y muy ricas. Si ya te cansaste de las faijtas comunes o bien no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional, esta receta te va a encantar. Lo mejor de todo es que son altas en fibra, originales y muy sabrosas.
Los crepes se pueden usar tanto para rellenar comidas saladas, como si fuesen fajitas, como comidas dulces para postres. En esta oportunidad, te mostramos esta forma de preparar crepes de remolacha para que resuelvas los almuerzos de forma sencilla y comiendo algo diferente.
Para reemplazar la harina de trigo, simplemente vas a necesitar harina de arroz (que es arroz molido) y remolacha. La receta fue compartida por Mica Méndez, cocinera amateur que comparte en TikTok diferentes recetas ricas y saludables para preparar en casa.
Receta de crepes de remolacha sin harina y sin TACC libres de gluten
Ingredientes (para 6 crepes)
2 huevos.
1 remolacha hervida mediana.
1/4 taza de bebida vegetal (puede ser leche común también).
6 cdas de harina de arroz integral.
Sal.
Preparación
Poner a hervir agua, y una vez que hierva, colocar las remolachas. Una vez listas, pelalas y llevalas a una licuadora o a una multiprocesadora.
Agregá los huevos, la bebida vegetal o la leche común, la harina de arroz y la sal. Mezclar muy bien.
Llevar a una sartén previamente aceitada y colocar la masa de los crepes, distribuyendo muy bien la masa y cocinando por ambos lados hasta que se dore, como si fuese un omelette. Rellenar con lo que quieras. Puede ser queso, choclo, jamón, verduras o lo que más te guste. Dejar un ratito más hasta que se cocine.
¡Listo! Ya tenés un almuerzo o cena delicioso, fácil y saludable.