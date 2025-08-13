Receta sin harina y sin azúcar de budín extra húmedo de chocolate, keto, saludable y delicioso

Existe una receta sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar para preparar un budín extra húmedo de chocolate, que además de ser saludable y delicioso, es apto keto. Al día de hoy, las recetas sin harina de trigo tradicional y sin azúcar refinado son muy populares gracias a sus grandes beneficios para la salud. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien querés llevar una alimentación más saludable, esta receta te va a encantar.
"No vas a poder creer lo rico que es este budín low carb. Muy fácil de hacer. Tiene un toque distinto con el agregado de un mix de especias de canela, jengibre y clavo de olor", dice la creadora de la receta, Puli Cocina, quien se dedica a compartir recetas deliciosas y saludables en sus redes sociales. Es bajo en carbohidratos, sin azúcar, sin harinas y sin gluten, vegetariano y sin lactosa.
Receta de budín extra húmedo de chocolate
Ingredientes
Húmedos
-
½ tacita (40 ml) de café hecho bien fuerte.
-
4 cucharadas de mantequilla de maní o de cualquier fruto seco (podés reemplazar por 4 cucharadas de aceite, o si no lo hacés keto, por 1 banana pisada)
-
2 huevos (o 2 cucharadas de semillas de lino o chía con 4 cucharadas de agua para hacerlo vegano)
-
1 chorrito de leche vegetal
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
100 g de chocolate amargo sin azúcar
-
3 cucharadas de aceite o ghee
Secos
-
½ taza (80 g) de cacao amargo
-
1 taza (120 g) de polvo de almendras (harina de almendras, que no es una harina sino fruto seco molido). También se puede usar harina de cualquier fruto seco o de coco (si usás de coco, bajar la cantidad a ¾ taza o 80 g porque absorbe más líquido) u otras harinas si no lo hacés bajo en hidratos
-
¾ taza (100 g) de eritritol o 4 cucharadas de cualquier otro edulcorante (o ½ taza de azúcar si no lo hacés low carb)
-
1 cucharadita de polvo de hornear
-
1 cucharadita de mix de especias con canela, jengibre y clavo de olor (opcional)
-
Cobertura (opcional)
-
50 g de chocolate derretido sin azúcar
Paso a paso
-
Batir los huevos con el eritritol o edulcorante hasta que quede una mezcla espumosa. Incorporar el chocolate derretido previamente con el aceite y el resto de los ingredientes húmedos.
-
Sumar todos los secos y mezclar bien hasta integrar.
-
Volcar en el molde (budinera de 9 cm x 20 cm). Llevar a horno precalentado a 180 °C por 40/45 minutos.
-
Para la cobertura, salsear el budín formando hilos con el chocolate.
-
Listo para disfrutar.