Receta sin harina ni azúcar de brownie balls: así se hacen las bolitas saludables de brownies que son furor

Receta sin harina y sin azúcar de las brownie balls virales de Elle Gibson: bolitas de brownies congeladas, deliciosas y saludables.

12 de agosto, 2025 | 14.36

Las brownie balls sin harina ni azúcar son virales en las redes sociales. Si te gustan las recetas sin harina y sin TACC libres de gluten, sin azúcar, saludables y deliciosas, esta te va a encantar. Se trata de unas pelotitas de brownies con sabor a chocolate, que aunque muchas personas no lo crean, no tienen nada de azúcar pero saben delicioso.

Las recetas sin harina y sin azúcar son muy populares al día de hoy, ya que cada vez más personas sufren de problemas gastrointestinales o bien quieren llevar una alimentación más saludable sin renunciar a lo dulce. La receta original es de la cocinara amateur y tiktoker Elle Gibson, que se dedica a compartir recetas saludables y veganas en su perfil. Poco a poco, cuentas de alrededor del mundo empezaron a replicarla. La influencer y cocinera Panchi Guarajdo compartió su versión, que es muy fácil de preparar.

Receta de brownie balls sin harina y sin azúcar, saludables y deliciosas

Ingredientes

Para las bolitas:

  • 1 paquete de dátiles (160 g)

  • 3 cucharadas de harina de avena

  • 3 ½ cucharadas de cacao amargo en polvo (se vende en dietéticas)

  • 3 cucharadas abundantes de mantequilla de maní

  • 3 cucharadas de jarabe de agave (opcional, pero queda delicioso. También podés reemplazar por endulzante stevia)

Para la cubierta:

  • 100 g de chocolate amargo 70% cacao

  • ½ cucharadita de aceite de coco

  • Opcional: sal gruesa para decorar y darle un toque de sabor.

Preparación

  1. En una multiprocesadora o licuadora, mezclar los dátiles, la harina de avena, el cacao amargo en polvo, la mantequilla de maní y el jarabe de agave o stevia. Se te tiene que formar una pasta que puedas amasar con las manos.

  2. Amasar para dar forma de bolitas.

  3. En otro recipiente, derretir el chocolate 70% cacao con el aceite de coco. Derretir en el microondas en intervalos de 30 segundos, hasta que veas que está derretido.

  4. Mojar las bolitas en el chocolate. Opcional: tirarles arriba sal gruesa para darle un extra de sabor.

  5. Llevar al congelador durante 1 hora.

  6. ¡Listo!

