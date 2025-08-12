Receta sin harina ni azúcar de brownie balls: así se hacen las bolitas saludables de brownies que son furor

Las brownie balls sin harina ni azúcar son virales en las redes sociales. Si te gustan las recetas sin harina y sin TACC libres de gluten, sin azúcar, saludables y deliciosas, esta te va a encantar. Se trata de unas pelotitas de brownies con sabor a chocolate, que aunque muchas personas no lo crean, no tienen nada de azúcar pero saben delicioso.
Las recetas sin harina y sin azúcar son muy populares al día de hoy, ya que cada vez más personas sufren de problemas gastrointestinales o bien quieren llevar una alimentación más saludable sin renunciar a lo dulce. La receta original es de la cocinara amateur y tiktoker Elle Gibson, que se dedica a compartir recetas saludables y veganas en su perfil. Poco a poco, cuentas de alrededor del mundo empezaron a replicarla. La influencer y cocinera Panchi Guarajdo compartió su versión, que es muy fácil de preparar.
Receta de brownie balls sin harina y sin azúcar, saludables y deliciosas
Ingredientes
Para las bolitas:
-
1 paquete de dátiles (160 g)
-
3 cucharadas de harina de avena
-
3 ½ cucharadas de cacao amargo en polvo (se vende en dietéticas)
-
3 cucharadas abundantes de mantequilla de maní
-
3 cucharadas de jarabe de agave (opcional, pero queda delicioso. También podés reemplazar por endulzante stevia)
Para la cubierta:
-
100 g de chocolate amargo 70% cacao
-
½ cucharadita de aceite de coco
-
Opcional: sal gruesa para decorar y darle un toque de sabor.
Preparación
-
En una multiprocesadora o licuadora, mezclar los dátiles, la harina de avena, el cacao amargo en polvo, la mantequilla de maní y el jarabe de agave o stevia. Se te tiene que formar una pasta que puedas amasar con las manos.
-
Amasar para dar forma de bolitas.
-
En otro recipiente, derretir el chocolate 70% cacao con el aceite de coco. Derretir en el microondas en intervalos de 30 segundos, hasta que veas que está derretido.
-
Mojar las bolitas en el chocolate. Opcional: tirarles arriba sal gruesa para darle un extra de sabor.
-
Llevar al congelador durante 1 hora.
-
¡Listo!