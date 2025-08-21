Sin harina e ideales para el almuerzo: cómo hacer pizzetas de berenjena fácil y rápido.

Las pizzetas son un platillo fácil y rápido para salvar el almuerzo, sin embargo, muchas personas no las eligen por no querer consumir harinas refinadas. Sin embargo, existe una forma de consumirlas con una receta sin ningún tipo de harina: las pizzetas de berenjena. Esta opción sustituye la clásica masa por rodajas de berenjena y brinda una alternativa liviana, versátil y llena de sabor.

Pensadas para quienes buscan cuidar su ingesta calórica sin renunciar al gusto, estas pizzetas ofrecen una base naturalmente baja en carbohidratos que permite disfrutar de un plato sabroso en pocos pasos. Con apenas tres ingredientes principales (berenjena, salsa de tomate y queso) y algunas variantes para personalizarlas, se convierten en una opción ideal para un almuerzo rápido, un snack o una entrada saludable.

Cómo hacer las pizzetas de berenjena: el paso a paso y los ingredientes

Ingredientes

Berenjenas (cortadas en rodajas de alrededor de 1 cm)

Salsa de tomate para pizza.

Queso mozzarella rallado

Paso a paso de la receta