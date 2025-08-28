Muffins de zanahoria: el snack sin harinas ni azúcar para amantes de los dulce.

La cocina saludable no tiene por qué ser aburrida. Estos muffins de zanahoria son la son la prueba perfecta de que con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo se pueden lograr bocados dulces, esponjosos y nutritivos. Ideales para acompañar el café de la tarde o darse un gusto sin culpas.

Esta receta combina lo mejor de la repostería casera con el toque ligero de las preparaciones sin harinas. En poco menos de media hora se pueden hacer estos muffins que cumplen perfectamente con el "antojo de dulce" respetando la dieta saludable de aquellos que no quieren consumir ni harinas ni azúcar.

Cómo hacer muffins de zanahoria: ingredientes y paso a paso

Ingredientes para 7 muffins

100 g de coco rallado

150 g de zanahoria cocida

2 huevos grandes

5 g de polvo para hornear

10 g de nueces picadas

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de stevia

Para el topping:

100 g de yogur natural

30 g de proteína sabor vainilla

Canela en polvo al gusto

Paso a paso

Precalentar el horno a 180°C con calor arriba y abajo. Triturar la zanahoria cocida hasta obtener un puré suave. Incorporar los huevos, el coco, la stevia, el polvo para hornear y la canela. Mezclar bien hasta lograr una masa homogénea. Repartir la preparación en moldes para cupcakes, sin llenarlos completamente. Hornear durante 18-20 minutos o hasta que estén doradas. Dejar enfriar, desmoldar y preparar el topping mezclando el yogur con la proteína hasta que no queden grumos. Cubrir cada muffin con esta crema ligera y espolvorear canela por encima.

Si no contás con proteína en polvo, podés reemplazarla por extracto de vainilla y tu endulzante preferido. Además, se conservan perfectamente en la heladera durante una semana, lo que las convierte en una opción práctica para tener siempre a mano un snack saludable.