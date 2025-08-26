Despedite de la temporada de mandarinas con esta receta: cómo hacer galletitas suaves y riquísimas.

Las mandarinas son una de las frutas de estación más aclamadas durante el invierno. Sin embargo, ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina y la temporada de mandarinas está a punto de llegar a su fin, se puede hacer una receta dulce para aprovechar hasta el último momento esta fruta rica en vitamina C y muy sabrosa.

Si buscás una receta sencilla, rendidora y económica para agasajar en el desayuno o la merienda, estas galletitas de mandarina preparadas en licuadora son la opción ideal. Con un solo paso principal, licuar o procesar, y apenas cinco ingredientes, resultan prácticas, jugosas y perfectas para acompañar el mate o el café.

El resultado son galletitas grandes, rinden unas 30 unidades, húmedas y suaves por dentro, con un sabor cítrico natural. Son ideales para compartir ya que su sabor suave se adapta a cualquier paladar, aunque si las encontrás un poco amargas, se puede ajustar la cantidad de azúcar sin problema.

Cómo hacer las galletitas de mandarina: paso a paso e ingredientes

Ingredientes (para unas 30 galletitas grandes)

4 mandarinas (peladas y sin semillas ni partes blancas)

1 huevo

¼ de taza de azúcar

¼ de taza de aceite

2 a 3 tazas de harina leudante (tamizada para mejor textura)

Paso a paso