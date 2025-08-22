EN VIVO
Receta sin harina: roll de zapallo, delicioso, saludable y muy fácil de hacer

Así podés preparar un roll de zapallo sin harina y sin TACC libre de gluten, relleno de queso y cebolla caramelizada.

22 de agosto, 2025 | 10.15

Existe una receta sin harina de roll de zapallo relleno de cebolla caramelizada y queso, delicioso y saludable muy fácil de preparar con pocos ingredientes. Las recetas sin TACC libres de gluten son ideales no solo para celíacos y personas sensibles al gluten, sino también para aquellas que quieran llevar una alimentación más antiinflamatoria.

Esta receta es perfecta para los almuerzos o cenas si querés cenar algo liviano, pero a su vez nutritivo, delicioso y en un formato original. Se asemeja a un pionono, pero es de calabaza. Lo podés rellenar con lo que más te guste o con sobras que te hayan quedado del día. La receta fue subida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), quienes comparten recetas saludables en su cuenta de TikTok.

Receta de roll de zapallo sin harina

Ingredientes

  • 1 taza de zapallo o calabaza cocido

  • 4 huevos

  • 1 cebolla

  • Queso: cantidad necesaria

  • Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce

Preparación

Para la cebolla:

  1. Cortar la cebolla en tiritas y saltear con aceite de oliva a fuego mínimo hasta que tome un color dorado. Agregarle pimentón dulce.

Para el roll:

  1. Procesar el zapallo, los huevos y condimentos.

  2. Colocar la preparación en una sartén o fuente para horno (ideal con silicona o papel manteca para que no se pegue).

  3. Llevar al horno durante 10 minutos. Una vez que “forme un piso”, colocarle el queso y la cebolla caramelizada.

  4. Volver a llevar al horno para que se derrita bien el relleno.

  5. Una vez que se derrita el queso, sacar del horno y enrollarlo con cuidado.

  6. ¡Listo!

