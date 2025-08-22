Receta sin harina: roll de zapallo, delicioso, saludable y muy fácil de hacer

Existe una receta sin harina de roll de zapallo relleno de cebolla caramelizada y queso, delicioso y saludable muy fácil de preparar con pocos ingredientes. Las recetas sin TACC libres de gluten son ideales no solo para celíacos y personas sensibles al gluten, sino también para aquellas que quieran llevar una alimentación más antiinflamatoria.
Esta receta es perfecta para los almuerzos o cenas si querés cenar algo liviano, pero a su vez nutritivo, delicioso y en un formato original. Se asemeja a un pionono, pero es de calabaza. Lo podés rellenar con lo que más te guste o con sobras que te hayan quedado del día. La receta fue subida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), quienes comparten recetas saludables en su cuenta de TikTok.
Receta de roll de zapallo sin harina
Ingredientes
-
1 taza de zapallo o calabaza cocido
-
4 huevos
-
1 cebolla
-
Queso: cantidad necesaria
-
Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce
Preparación
Para la cebolla:
-
Cortar la cebolla en tiritas y saltear con aceite de oliva a fuego mínimo hasta que tome un color dorado. Agregarle pimentón dulce.
Para el roll:
-
Procesar el zapallo, los huevos y condimentos.
-
Colocar la preparación en una sartén o fuente para horno (ideal con silicona o papel manteca para que no se pegue).
-
Llevar al horno durante 10 minutos. Una vez que “forme un piso”, colocarle el queso y la cebolla caramelizada.
-
Volver a llevar al horno para que se derrita bien el relleno.
-
Una vez que se derrita el queso, sacar del horno y enrollarlo con cuidado.
-
¡Listo!