Receta sin harina: roll de zapallo, delicioso, saludable y muy fácil de hacer.

Existe una receta sin harina de roll de zapallo relleno de cebolla caramelizada y queso, delicioso y saludable muy fácil de preparar con pocos ingredientes. Las recetas sin TACC libres de gluten son ideales no solo para celíacos y personas sensibles al gluten, sino también para aquellas que quieran llevar una alimentación más antiinflamatoria.

Esta receta es perfecta para los almuerzos o cenas si querés cenar algo liviano, pero a su vez nutritivo, delicioso y en un formato original. Se asemeja a un pionono, pero es de calabaza. Lo podés rellenar con lo que más te guste o con sobras que te hayan quedado del día. La receta fue subida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), quienes comparten recetas saludables en su cuenta de TikTok.

Receta de roll de zapallo sin harina

Ingredientes

1 taza de zapallo o calabaza cocido

4 huevos

1 cebolla

Queso: cantidad necesaria

Condimentos: sal, pimienta y pimentón dulce

Preparación

Para la cebolla:

Cortar la cebolla en tiritas y saltear con aceite de oliva a fuego mínimo hasta que tome un color dorado. Agregarle pimentón dulce.

Para el roll: