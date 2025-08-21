Receta sin harina de canastitas de papa: se hacen en minutos y quedan riquísimas.

Hay una receta sin harina y sin TACC libre de gluten para preparar unas deliciosas canastitas de papa. Las canastitas son una alternativa perfecta para hacer empanadas, pero de una forma mucho más sencilla, ya que no necesitás hacer el repulgue y podés rellenarlas fácilmente con lo que quieras.

Un problema de las empanadas sin harina es que, muchas veces, se complica cerrarlas. Esta receta es perfecta, ya que además de ser muy fácil, queda deliciosa y se hace en simples pasos. Si sos fanático de las papas, te va a encantar y sacarte de apuros cuando no sepas qué cocinar.

La receta fue compartida por las nutricionistas Agus Novelli (MN 12423) y Sofi Siciliano (MN 10573), quienes comparten recetas fáciles y saludables en su cuenta de TikTok. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para no perderte de ningún detalle.

Receta de canastitas de papa sin harina y sin TACC libres de gluten

Ingredientes

Papas (cantidad necesaria)

Relleno (lo que más te guste, puede ser jamón, queso, cebolla, carne, pollo, choclo, palta, tomate o lo que se te ocurra)

Sal y condimentos a gusto

Moldes para canastitas (o algo que pueda asemejarse, pueden ser también moldes para muffins)

Preparación