Michelle Routhenstein, nutricionista: "Las uvas protegen a las neuronas y reducen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas".

Michelle Routhenstein, nutricionista especializada en salud cardiovascular, explica que las uvas tienen increíbles beneficios para la salud cerebral. Estas frutas son un superalimento milenario, que además de ser delicioso, protege a las neuronas y hasta puede reducir el riesgo de enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

Las uvas, en especial las negras, tienen múltiples beneficios para la salud debido a su alto contenido en polifenoles, "una especie de fitonutrientes conocidos por sus propiedades antioxidantes”, explica la dietista registrada Avery Zenker en diálogo con Real Simple, que aportan propiedades antiinflamatorias. Estas son capaces de mejorar la salud cardiovascular, cerebral, inmunológica y metabólica.

3 razones para consumir uvas

1. Apoyan la salud cognitiva

A medida que envejecemos, la función cognitiva del cerebro empieza a disminuir. Afortunadamente, la alimentación es un camino muy inteligente para revertir esto o disminuir sus riesgos. “La variedad de antioxidantes presentes en las uvas puede proteger las neuronas y promover una función cerebral saludable. Algunas investigaciones sugieren que el consumo regular de uvas puede mejorar la función cognitiva y potencialmente reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas”, explica Routhenstein.

2. Fortalecen la salud del corazón

"Las uvas son ricas en resveratrol y procianidinas, compuestos que pueden ayudar a mantener la salud cardiovascular al favorecer la relajación de los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol", la dietista especializada en cardiología Michelle Routhenstein. Si tenés riesgo de enfermedades cardiovasculares, el consumo regular de uvas podría disminuir significativamente el riesgo de que desarrolles este tipo de enfermedades.

3. Mejoran la salud intestinal

Las uvas son una fuente poderosa de propiedades antiinflamatorias, algo clave para el microbioma intestinal. “Se ha encontrado que los polifenoles de las uvas mejoran el equilibrio del microbioma intestinal al aumentar la cantidad y calidad del ecosistema digestivo. También se ha visto que los microbios en el intestino mejoran la biodisponibilidad de los polifenoles, lo que potencialmente incrementa su impacto en la salud", Zenker. Cabe destacar que nuestra salud intestinal influye directamente sobre otros sistemas del cuerpo, como la salud del corazón y el cerebro.