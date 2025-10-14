Los 5 tips definitvos de los chefs para lograr el mejor pan de masa madre

Los 5 tips definitvos los chefs para lograr el mejor pan de masa madre.

El 16 de octubre es el Día Mundial del Pan, una fecha que homenajea a, probablemente, uno de los alimentos más antiguos y universales de la historia. A pocos días para la celebración de la efeméride, el maestro panadero Gabriel Kogan compartió 5 consejos fundamentales para lograr la mejor masa madre y hacer los mejores panes orgánicos.

Elegí harinas orgánicas con origen claro

El punto de partida siempre es la materia prima. “La harina es el ingrediente principal del pan. Las orgánicas respetan el grano como viene del campo y transmiten su verdadera identidad. Si arrancás con calidad, todo lo que sigue tiene sentido”.

Kogan recomienda buscar harinas orgánicas de molinos que cuiden el grano y mantengan intactos el germen y el salvado, donde está la vida del pan.

Sentí la harina

Cada cosecha es distinta, y conocerla es parte del oficio. “Hay que tocarla, olerla, ver cómo absorbe el agua. La harina cambia según la cosecha, y el panadero debe aprender a leerla”, asegura. Esa conexión sensorial es clave para lograr masas equilibradas y panes con identidad.

Usá una masa madre viva

La masa madre no se domina: se acompaña. Aporta acidez, aromas y estructura; hace que el pan sea más digerible, tenga una corteza con carácter y un sabor que evoluciona. “La masa madre es un ser vivo al que hay que escuchar: mirar cómo se mueve, cómo huele, cómo cambia con la temperatura o la humedad”, sostiene el panadero.

No apures los tiempos

La fermentación es el corazón del pan. “No hay un truco único. Es la suma de respetar los tiempos, cuidar la temperatura, trabajar con manos pacientes. La paciencia se nota en cada bocado”. El tiempo lento permite que el sabor, la estructura y los aromas se desarrollen de forma natural.

Recordá que el pan es tiempo, manos y memoria

“El pan no es solo harina y agua: es tiempo, manos y memoria. Es un alimento que une culturas, mesas y generaciones”, suma. Para Gabriel, hornear pan es un acto de respeto: hacia la tierra, el grano y las personas que lo comparten.