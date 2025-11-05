La receta de los bizcochos de mostaza y queso, un snack casero para la hora del mate

Si estás buscando algo diferente para acompañar el mate o el café, estos bizcochos de mostaza y queso son una opción irresistible: crocantes por fuera, tiernos por dentro y con un sabor intenso que combina lo salado con un toque picante.
Ingredientes:
- 250 g de harina de trigo
- 100 g de manteca fría
- 150 g de queso rallado (cheddar, mozzarella o un mix)
- 2 cucharadas de mostaza (Dijon o la que prefieras)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso de los bizcochos de mostaza y queso
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una bandeja con papel vegetal.
- En un bol grande, mezclá la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
- Agregá la manteca fría en cubitos y mezclá con las manos o un tenedor hasta lograr una textura arenosa.
- Sumá el queso rallado y la mostaza, integrando bien.
- Incorporá el huevo y uní todo sin amasar demasiado, solo hasta que la masa quede homogénea.
- Formá los bizcochos (podés hacer bolitas, palitos o usar moldes) y colocalos en la bandeja.
- Horneá durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
- Dejalos enfriar unos minutos antes de servir: eso ayudará a que se asienten y queden con la textura perfecta.
Estos bizcochos admiten variantes: podés probar con diferentes tipos de queso o sumar hierbas como romero o tomillo para darles un toque gourmet. Un snack fácil, sabroso y casero que convierte cualquier merienda en un momento especial.