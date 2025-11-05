EN VIVO
La receta de los bizcochos de mostaza y queso, un snack casero para la hora del mate

Crujientes y sabrosos, los bizcochos de mostaza y queso son el snack casero ideal para acompañar el mate o el café.

05 de noviembre, 2025 | 10.59

Si estás buscando algo diferente para acompañar el mate o el café, estos bizcochos de mostaza y queso son una opción irresistible: crocantes por fuera, tiernos por dentro y con un sabor intenso que combina lo salado con un toque picante.

Los bizcochos de mostaza y queso son una opción ideal para el mate o el café.

Ingredientes:

  • 250 g de harina de trigo
  • 100 g de manteca fría
  • 150 g de queso rallado (cheddar, mozzarella o un mix)
  • 2 cucharadas de mostaza (Dijon o la que prefieras)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso de los bizcochos de mostaza y queso

  1. Precalentá el horno a 180 °C y prepará una bandeja con papel vegetal.
  2. En un bol grande, mezclá la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.
  3. Agregá la manteca fría en cubitos y mezclá con las manos o un tenedor hasta lograr una textura arenosa.
  4. Sumá el queso rallado y la mostaza, integrando bien.
  5. Incorporá el huevo y uní todo sin amasar demasiado, solo hasta que la masa quede homogénea.
  6. Formá los bizcochos (podés hacer bolitas, palitos o usar moldes) y colocalos en la bandeja.
  7. Horneá durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
  8. Dejalos enfriar unos minutos antes de servir: eso ayudará a que se asienten y queden con la textura perfecta.

Estos bizcochos admiten variantes: podés probar con diferentes tipos de queso o sumar hierbas como romero o tomillo para darles un toque gourmet. Un snack fácil, sabroso y casero que convierte cualquier merienda en un momento especial.

