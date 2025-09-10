EN VIVO
La receta fácil y económica de los bizcochitos de salame para acompañar el mate

Los bizcochitos de salame son una receta fácil, económica y versátil que en menos de media hora ofrece un bocado crocante y sabroso ideal para acompañar el mate.

10 de septiembre, 2025 | 18.01

El mate pide compañía, y pocas cosas son tan tentadoras como unos bizcochitos caseros recién salidos del horno. Entre todas las variantes saladas, los bizcochitos de salame se ganan un lugar especial: crocantes, sabrosos y con un toque diferente que eleva cualquier merienda.

Lo mejor de esta receta es que, además de ser sencilla y económica, se puede preparar en menos de media hora y con pocos ingredientes. Solo necesitás crema de leche, harina leudante y salame, aunque la fórmula admite muchísimas variantes: podés reemplazar el salame por jamón, queso o incluso vegetales, y sumar especias como pimienta, pimentón o ají molido para intensificar el sabor. También se pueden aromatizar con hierbas frescas como romero, albahaca o tomillo, logrando combinaciones irresistibles.

Además de ser perfectos para la ronda de mates, los bizcochitos de salame se lucen en una tabla de fiambres y quesos o acompañados de dips caseros. Son prácticos, rendidores y, sobre todo, muy fáciles de hacer.

Ingredientes para los bizcochitos caseros de salame

  • 200 g de crema de leche (40% materia grasa).

  • 200 g de harina leudante.

  • 100 g de salame picado.

Los bizcochitos de salame se preparan en tan solo media hora.

Preparación

  1. Picá el salame en cubitos pequeños y reservá.

  2. En un bol, mezclá la crema de leche con la harina leudante. Recordá que deben usarse en partes iguales para mantener la proporción.

  3. Cuando la masa esté casi lista, incorporá el salame y terminá de integrar.

  4. Estirá la masa sobre papel manteca, marcá líneas verticales y horizontales para formar los cuadraditos.

  5. Colocalos en una placa y horneá por unos 8 minutos, hasta que estén dorados.

