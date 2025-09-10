La receta fácil y económica de los bizcochitos de salame para acompañar el mate

El mate pide compañía, y pocas cosas son tan tentadoras como unos bizcochitos caseros recién salidos del horno. Entre todas las variantes saladas, los bizcochitos de salame se ganan un lugar especial: crocantes, sabrosos y con un toque diferente que eleva cualquier merienda.
Lo mejor de esta receta es que, además de ser sencilla y económica, se puede preparar en menos de media hora y con pocos ingredientes. Solo necesitás crema de leche, harina leudante y salame, aunque la fórmula admite muchísimas variantes: podés reemplazar el salame por jamón, queso o incluso vegetales, y sumar especias como pimienta, pimentón o ají molido para intensificar el sabor. También se pueden aromatizar con hierbas frescas como romero, albahaca o tomillo, logrando combinaciones irresistibles.
Además de ser perfectos para la ronda de mates, los bizcochitos de salame se lucen en una tabla de fiambres y quesos o acompañados de dips caseros. Son prácticos, rendidores y, sobre todo, muy fáciles de hacer.
Ingredientes para los bizcochitos caseros de salame
-
200 g de crema de leche (40% materia grasa).
-
200 g de harina leudante.
-
100 g de salame picado.
Preparación
-
Picá el salame en cubitos pequeños y reservá.
-
En un bol, mezclá la crema de leche con la harina leudante. Recordá que deben usarse en partes iguales para mantener la proporción.
-
Cuando la masa esté casi lista, incorporá el salame y terminá de integrar.
-
Estirá la masa sobre papel manteca, marcá líneas verticales y horizontales para formar los cuadraditos.
-
Colocalos en una placa y horneá por unos 8 minutos, hasta que estén dorados.