¿Qué ingredientes lleva un mate vegano y qué lo hace diferente?

Cómo se arma un mate vegano

No hay ninguna duda que una de las infusiones más consumidas en toda la Argentina es el mate, debido a la practicidad que presenta y el sabor que ofrece. Además de que es ideal para consumir en cualquier momento de la jornada y porque dispone de varias formas de hacerlo. La que se vincula con los productos veganos propone un giro que para muchos puede sorprender, pero para otros es más natural.

Hay una gran cantidad de consejos con el fin de llevar la preparación del mate a un siguiente nivel y que cada elemento elegido disponga de una excelente calidad. Mientras que otros hacen uso de las opciones tradicionales porque entienden que se trata de una bebida que su popularidad radica en su simpleza. Aunque no siempre estos pasos generan que sea apto para su consumo en aquellas personas que poseen un estilo de vida determinado.

"Mate vegano", expone la captura de pantalla que Vderose_, como figura su usuario de X (Ex Twitter) decidió compartir. La imagen a modo de chiste muestra que usó una pava para hervir algunas porciones de brócoli por no contar con una olla disponible en la cocina. "Hasta acá me llegó el olor que se desprende", agregó una persona en los comentarios.

¿Cómo hacer un mate vegano?

Sin embargo, la idea de confeccionar un mate vegano existe y debe cumplir con determinados requisitos para considerarse de esta forma. Esto es gracias al uso de ciertos productos que van a darle el sabor a la infusión.

Recipientes: aquellos mates que son hechos de cuero deben ser descartados y se recomienda inclinarse por los que sean de madera o calabaza.

Aditivos: en este caso se recomienda el uso de azúcar, estevia, yuyos que puedan potenciar el sabor de la yerba, pero en ningún momento se debe utilizar miel de abeja.

¿Por qué no se aconseja tomar mates por las noches?

Son muchos los que deciden prepararse un mate por las noches para realizar alguna actividad o ponerle fin a la jornada laboral. Sin embargo, las recomendaciones señalan que tomar esta infusión de manera seguida en este momento del día puede traer consecuencias poco agradables.

El principal motivo es que la yerba mate dispone de cafeína, que en este caso es denominada como mateína, y puede estimular la actividad mental en un horario que se encuentra vinculado con el descanso. Por ende, al momento de acostarse para reponer energías es probable que aparezcan dificultades para conciliar el sueño. Los estudios señalan que el efecto de esta propiedad tiene una duración de 6 horas en el cuerpo.