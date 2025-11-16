EN VIVO
La receta clave para cuando no querés cocinar: cómo hacer los bifes a la criolla de Paulina Cocina

La influencer de cocina compartió su receta para hacer un plato riquísimo en pocos pasos y sin mucho esfuerzo. Cómo es el paso a paso. 

16 de noviembre, 2025 | 20.14

Hay días en los que no tenemos tantas ganas de cocinar, pero igual queremos comer algo rico. Para esos momentos existe una receta de cocina fácil y clave: bifes a la criolla. Se trata de una preparación que no requiere de mucho esfuerzo, es deliciosa y perfecta para un almuerzo o cena.

La receta de Paulina Cocina para hacer bifes a la criolla

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió en redes sociales una receta para hacer en esos días donde no querés dedicarle tanto tiempo a la cocina, aunque sí comer un plato rico y que parezca elaborado. Los bifes a la criolla son una preparación que lleva varios ingredientes, pero que se colocan todos en una olla y solo hay que esperar

Ingredientes

  • 4 bifes de carne (pueden ser de cuadril, nalga u otro corte).
  • 1 cebolla grande
  • ½ morrón rojo
  • ½ morrón verde
  • 2 papas grandes
  • 2 dientes de ajo
  • 1/2 taza de tomate triturado
  • 1 taza de caldo o agua.
  • Pimentón
  • Pimienta
  • Sal

Preparación paso a paso

  1. Pelar y cortar las papas en rodajas. Por otro lado, cortar los morrones y las cebollas en tiras. Reservar.
  2. En una olla con un chorrito de aceite colocar las papas como base, por encima acomodar la carne, cebolla, morrón y condimentos.
  3. Repetir en varias capas hasta terminar con los ingredientes.
  4. Agregarle el agua/caldo con el tomate.
  5. Cerrar la olla a presión y se cocina durante aproximadamente 20 minutos. Si tenés una olla común ponerlo a fuego muy bajito durante media hora o 40 minutos.
  6. Dejar reposar antes de servir. Y listo ya tenés un delicioso plato para disfrutar.

Los bifes a la criolla no requieren de mucha atención y son un plato delicioso

  • Consejo: antes de servir podés añadirle a último momento arvejas de lata para añadirle más textura y un toque distinto al clásico plato. En caso de que elijas arvejas congeladas deberías añadirlas en el paso 3 para que se cocinen. Mientras que si es solo de lata podés añadirlas cinco minutos antes de que finalice el tiempo de cocción.
