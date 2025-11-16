La receta clave para cuando no querés cocinar: cómo hacer los bifes a la criolla de Paulina Cocina

La receta clave para cuando no querés cocinar: cómo hacer bifes a la criolla, según Paulina Cocina

Hay días en los que no tenemos tantas ganas de cocinar, pero igual queremos comer algo rico. Para esos momentos existe una receta de cocina fácil y clave: bifes a la criolla. Se trata de una preparación que no requiere de mucho esfuerzo, es deliciosa y perfecta para un almuerzo o cena.

La receta de Paulina Cocina para hacer bifes a la criolla

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió en redes sociales una receta para hacer en esos días donde no querés dedicarle tanto tiempo a la cocina, aunque sí comer un plato rico y que parezca elaborado. Los bifes a la criolla son una preparación que lleva varios ingredientes, pero que se colocan todos en una olla y solo hay que esperar.

Ingredientes

4 bifes de carne (pueden ser de cuadril, nalga u otro corte).

1 cebolla grande

½ morrón rojo

½ morrón verde

2 papas grandes

2 dientes de ajo

1/2 taza de tomate triturado

1 taza de caldo o agua.

Pimentón

Pimienta

Sal

Preparación paso a paso

Pelar y cortar las papas en rodajas. Por otro lado, cortar los morrones y las cebollas en tiras. Reservar. En una olla con un chorrito de aceite colocar las papas como base, por encima acomodar la carne, cebolla, morrón y condimentos. Repetir en varias capas hasta terminar con los ingredientes. Agregarle el agua/caldo con el tomate. Cerrar la olla a presión y se cocina durante aproximadamente 20 minutos. Si tenés una olla común ponerlo a fuego muy bajito durante media hora o 40 minutos. Dejar reposar antes de servir. Y listo ya tenés un delicioso plato para disfrutar.

Los bifes a la criolla no requieren de mucha atención y son un plato delicioso