Gazpacho: la receta refrescante para este fin de semana de calor extremo.

Este fin de semana del 15 y 16 de noviembre, el calor extremo se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Con las temperaturas altas, prender el horno no es una opción. Así que, si estás pensando qué cocinar sin generar aún más calor, tenemos una receta ideal para vos: gazpacho, la sopa fría española que es sumamente refrescante.

Receta de gazpacho: la sopa fría que combate el calor

El gazpacho es una sopa fría, no solamente refrescante, sino, también muy saludable y sabrosa. Lo mejor de todo es que se puede preparar con las verduras que tengas en la heladera, y si no tenés licuadora, podés usar una mixer. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir.

El gazpacho es perfecto para los días de calor.

Ingredientes (4 porciones abundantes)

1 kilo de tomates maduros

1 pepino mediano

1 morrón rojo

1 diente de ajo (podés poner medio si no querés que quede fuerte)

4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre (puede ser de vino o de manzana)

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de agua fría (solo si hace falta para ajustar la textura)

Opcional: un puñadito de pan del día anterior remojado para espesar

Preparación

Lavar bien las verduras. Pelá el pepino si querés que quede más suave. Cortá todo en trozos grandes. No hace falta que sea prolijo porque va a ir a la licuadora. Licuá los tomates, pepino, morrón y ajo hasta obtener una mezcla bien lisa. Agregá el aceite, vinagre, sal y pimienta, y volvé a procesar. Probalo y ajustá la acidez o la sal a tu gusto. Si te gusta más espeso, sumale el pan remojado y procesá de nuevo. Llevá a la heladera al menos una hora. Bien frío es mucho más rico. Servilo con cubitos de pepino o tomate, un chorrito de oliva arriba y, si querés, unos croutons.

Si los tomates están muy duros o pálidos, pelalos y sacales las semillas para que quede más suave. Asimismo, podés reemplazar el morrón rojo por uno verde, no hay problema con eso, o, incluso, podés usar otras verduras. Por último, un gran tip es que si querés que quede con un color rojo bien potente, usá tomates perita maduros.