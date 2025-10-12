Paulina Cocina compartió una receta con espinaca.

Paulina Cocina sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una innovadora receta hecha con espinaca y algunos ingredientes más, que están en la alacena de todos. La influencer propuso una manera infalible para que aquellas personas a las que no les gusta la espinaca puedan comerla igual, ya que el resultado es increíble.

Además de muy rica, la receta de Paulina Cocina se trata de un procedimiento muy fácil y rápido: solo hay que mezclar una serie de ingredientes y colocarlos por encima de la espinaca previamente hervida en una fuente de horno. La amalgama de la espinaca con la crema, el huevo y el queso convierte a esta comida en una propuesta a la que pocos se resisten.

La espinaca es importante en la alimentación porque aporta una gran cantidad de nutrientes con muy pocas calorías. Es rica en hierro, calcio, fibra, ácido fólico y vitaminas A, C y K, que favorecen la salud de los huesos, la sangre, la piel y el sistema inmunológico. Además, contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células y a prevenir enfermedades. Incluir espinaca en comidas como tartas, ensaladas, salteados o licuados mejora la calidad nutricional de la dieta y contribuye al bienestar general.

Receta de espinaca gratinada de Paulina Cocina

Ingredientes

2 huevos

200g de espinaca

3 cucharadas colmadas de crema de leche

1 cdita de sal

1 cdita de ajo en polvo

1 cdita de polvo para hornear

100g de queso rallado o en hebras

Nuez moscada a gusto

Pimienta a gusto

Paso a paso

Blanquear la espinaca y esparcirla en una fuente para horno. Mezclarel resto de los ingredientes y colocarlos por encima. Llevar la horno con las indicaciones de Paulina en el video. Retirar, dejar enfriar un poco y degustar.

Bastones de espinaca.

Receta de tarta de espinaca tradicional

Ingredientes

1 atado grande de espinacas frescas o 400 g congeladas

1 cebolla mediana

1 diente de ajo (opcional)

2 huevos

100 g de queso rallado (tipo parmesano o reggianito)

150 g de queso cremoso o mozzarella en cubitos

2 cucharadas de crema o queso blanco (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite o manteca para saltear

Paso a paso