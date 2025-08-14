Basta de ensaladas: utilizá la quinoa de forma diferente con este pastel super nutritivo

La quinoa es uno de los cereales más completos a nivel nutricional, ya que tienen mucha fibra y proteína vegetal. Y aunque si bien funciona como una elemento potente en muchas dietas, muy pocas personas saber cómo cocinarla para que quede con un rico sabor. Por este motivo, esta receta de pastel de quinoa es perfecta para quienes quieran variar la cocción y dejar de consumirla en ensalada.
Este pastel combina la proteína vegetal de la quinoa con una cobertura dulce y cremosa de puré de boniato, creando un equilibrio perfecto entre texturas y sabores. Ideal para una cena diferente o un almuerzo reconfortante, aporta nutrientes clave como fibra, vitaminas y minerales esenciales. Con pocos ingredientes y en poco más de media hora, se puede hacer un platillo totalmente innovador.
Paso a paso, cómo hacer el pastel de quinoa y boniato
Ingredientes (para 6 porciones)
-
500 gramos de quinoa cocida
-
Verduras varias (cebolla, morrón, ajo, zanahoria, etc).
-
Opcional: 100 g de trocitos de bacon o panceta (puede reemplazarse por tofu ahumado para una versión vegetariana)
Para el puré de boniato:
-
700 g de boniato pelado y cortado en cubos pequeños
-
½ cucharadita de sal
-
½ cucharadita de nuez moscada
-
1 cucharada de aceite de oliva o manteca
-
75 ml de leche o bebida vegetal
-
Opcional: 1 yema de huevo para dar brillo al hornear
Cómo prepararlo paso a paso
1. Cocinar la quinoa. En una olla, calentá 2 cucharadas de aceite y volcá la quinoa con las verduras picadas. Revolvé durante un minuto y agregá 900 ml de agua caliente con 7 g de sal. Dejá hervir y cociná a fuego medio por 15 minutos. Retirá del fuego y dejá reposar unos 5 minutos para que termine de absorber el líquido.
2. Incorporar el bacon. Mientras se cocina la quinoa, dorá el bacon en una sartén sin aceite. Al obtener una textura crocante, mezclalo con la quinoa cocida.
3. Preparar el puré de boniato. Llevá los boniatos ya cortados a hervir en agua hasta que estén completamente tiernos (15 minutos aproximadamente). Escurrilos y aplastalos con un tenedor o pisapapas. Incorporá la sal, nuez moscada, aceite o manteca y leche, mezclando hasta lograr una consistencia suave y homogénea.
4. Armado del pastel. Verté la mezcla de quinoa y bacon en una fuente para horno. Cubrí con el puré de boniato, nivelando la superficie. Si querés, pincelá la yema de huevo para darle un acabado dorado al hornearse.
5. Cocinar. Horneá a temperatura media hasta que la superficie esté ligeramente dorada y firme. Retirá y dejá reposar unos minutos antes de servir.