Los "Tacos de lechuga" son la nueva variante de la deliciosa receta mexicana

Los tacos de lechuga son una nueva alternativa al tradicional plato mexicano. 

13 de agosto, 2025 | 16.55

Cuando pensamos en tacos, la imagen típica es la de una tortilla de maíz o harina rellena con carne, vegetales y salsas. Sin embargo, en los últimos tiempos surgió una alternativa fresca, ligera y perfecta para los días calurosos: los tacos de lechuga. En esta versión, las hojas verdes reemplazan a la masa tradicional, logrando una opción más liviana sin perder el sabor ni la experiencia de comer un taco.

Lo mejor de esta propuesta es su versatilidad: se preparan en pocos minutos, no requieren horno y permiten infinitas combinaciones. En esta receta, el protagonista es el pollo salteado con salsa teriyaki, acompañado de mango fresco, morrón y cebollita de verdeo, logrando un contraste dulce, salado y ligeramente ácido que convierte cada bocado en una explosión de sabor.

Receta de tacos de lechuga con pollo teriyaki y mango

Ingredientes (8 unidades)

  • 8 hojas grandes de lechuga mantecosa o criolla (enteras, lavadas y secas).

  • 2 pechugas de pollo.

  • ½ taza de salsa teriyaki.

  • 1 mango maduro cortado en cubitos.

  • ½ morrón rojo en cubitos.

  • 2 cebollitas de verdeo picadas.

  • 1 cucharada de aceite de sésamo (o de oliva).

  • Semillas de sésamo tostado para decorar.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • (Opcional) Unas hojas de cilantro fresco.

Los tacos de lechuga son una propuesta innovadora y saludable, ya que no requieren de harinas.

Preparación

  1. Cortar el pollo en tiras o cubos y salpimentar.

  2. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio-alto y saltear el pollo 5-6 minutos hasta dorar.

  3. Bajar el fuego, agregar la salsa teriyaki y cocinar 2-3 minutos más.

  4. Colocar una porción de pollo en el centro de cada hoja de lechuga.

  5. Agregar mango, morrón y cebollita de verdeo.

  6. Decorar con semillas de sésamo y, si se desea, hojas de cilantro. Doblar la hoja como si fuera una tortilla y servir.

Tips y variaciones

  • Para más cremosidad, añadir mayonesa con lima o salsa de yogur.

  • Reemplazar el pollo por carne, camarones o tofu para una versión vegetariana.

  • Sumar unas gotas de sriracha o ají molido para un toque picante.

Los tacos de lechuga son la prueba de que comer más liviano no significa renunciar al sabor. Son rápidos, coloridos y se adaptan a todos los gustos: perfectos para una comida entre semana o para sorprender a invitados sin complicarse en la cocina.

