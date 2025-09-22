El pasado 10 de septiembre, tras casi dos años sin verse, el rey Carlos III y el príncipe Harry protagonizaron un encuentro que generó gran expectativa en el Reino Unido. La llamada "cumbre de paz" se llevó a cabo en Clarence House, en Londres, y significó un paso importante en la relación entre padre e hijo.

Luego de ese reencuentro, comenzaron a conocerse detalles sobre el acuerdo al que arribaron. Según informó Daily Mail, el monarca respetó la decisión que tomó su madre, Isabel II, en la cumbre de Sandringham: Harry podrá aumentar sus visitas al Reino Unido y mantener una agenda pública, pero bajo ninguna circunstancia representará oficialmente a la Corona británica.

El medio destacó que "el Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora". Esto implica que el duque de Sussex conservará su independencia en sus actividades, sin formar parte del núcleo institucional de la monarquía.

Se estima que Harry podría viajar "cuatro o cinco veces al año para eventos públicos" en el Reino Unido. Sin embargo, desde Londres aclararon que esos actos estarán vinculados a sus iniciativas filantrópicas y personales, pero no a funciones oficiales de la Familia Real. Esta precisión surge después de rumores que sugerían que el príncipe podría aliviar la carga laboral de su hermano William, algo que fue desmentido y considerado como una mala interpretación o incluso una estrategia malintencionada del entorno Sussex.

¿Cómo será el vínculo Harry con la realeza?

La relación entre Carlos III y Harry parece mantener la línea de Isabel II, quien, a pesar de retirar funciones oficiales a los Sussex y despojar a Harry de honores, los siguió invitando a eventos familiares clave. Por ejemplo, ambos participaron en el Jubileo de Platino y en el servicio religioso en honor a la reina, aunque desde lugares discretos.

Asimismo, el rey Carlos III invitó a su hijo a los actos fúnebres por Isabel II y a su propia coronación en mayo de 2023, demostrando un gesto de inclusión en momentos trascendentales.

Mirando hacia el futuro, una fecha importante es junio de 2027, cuando se celebrarán en Birmingham los Juegos Invictus, evento que Harry impulsa y que reúne a veteranos de más de veinte países. Esta cita podría poner a prueba a la monarquía, ya que su magnitud y relevancia internacional justificarían la presencia de algún miembro de la realeza, sin que esto signifique un regreso oficial de Harry a la familia real.