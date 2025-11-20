Su partida conmocionó tanto el mundo empresarial como la esfera personal de la pareja real, con quienes mantenía una amistad de años.

Esta semana, los reyes de Países Bajos despidieron a un amigo muy especial: Theo Dietz, empresario neerlandés que falleció a los 72 años y dejó un gran vacío en su entorno más cercano.

El miércoles, Guillermo Alejandro y Máxima recibieron en el Palacio de Huis ten Bosch a los nuevos grandes duques de Luxemburgo en un encuentro diplomático que terminó marcado por la triste noticia del fallecimiento de Dietz. Su partida conmocionó tanto el mundo empresarial como la esfera personal de la pareja real, con quienes mantenía una amistad de años.

Dietz fue una figura destacada en el ámbito empresarial de los Países Bajos. Como fundador de Joint Services International (JSI), logró consolidar una empresa distribuidora de marcas deportivas reconocidas como O’Neill y Brunotti. Su fortuna superaba los 100 millones de euros, situándolo entre los hombres más acaudalados del país.

Pero su relación con la familia real iba más allá de lo profesional. Con Guillermo Alejandro compartía una amistad de larga data, cimentada también por una pasión común: el golf. El empresario era dueño de un campo de golf donde el monarca solía jugar, un vínculo que estrechó aún más la relación entre ambos.

El vínculo de Dietz con los reyes de Países Bajos

Los encuentros entre los Dietz y los reyes no se limitaban a lo formal. Junto con su esposa, Mariska Dietz, compartieron momentos personales y vacaciones, especialmente en la isla griega de Spetses. Allí, ambos matrimonios coincidían en estancias que incluso fueron captadas por restaurantes locales, mostrando la cercanía entre las familias.

Mariska, por su parte, cultivaba una relación profesional estrecha con Máxima y Guillermo. Como diseñadora de interiores especializada en viviendas de lujo, fue la responsable de renovar los espacios privados del Palacio de Huis ten Bosch antes de que los reyes se mudaran, consolidándose como una colaboradora de confianza del matrimonio real.

Además, la amistad trascendía fronteras europeas. Los Dietz pasaban largas temporadas en Marbella, donde su exclusiva Villa Las Tortugas estuvo recientemente en venta por casi 11 millones de euros. En ese contexto, Mariska destacó la importancia de la relación con la casa real neerlandesa como fuente de inspiración estética y emocional, reflejando una historia compartida que iba más allá de lo social y profesional.

Cómo hizo su fortuna

Dietz saltó a la fama por su exitosa trabajó con la marca de surf O'Neill. En 1980, obtuvo los derechos de distribución para expandir la icónica marca en Europa a través de su propia empresa, Sport Service Benelux (SSB) y vivió una época dorada con un enorme crecimiento en las ventas.