Escándalo en la realeza: el príncipe Harry cortó relación con Eugenia de York por la foto que se filtró

Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su renuncia a la realeza británica para buscar independencia financiera y mudarse lejos de Reino Unido, se desató un conflicto que sigue creciendo. Este movimiento, sumado a las controvertidas declaraciones que hicieron en la televisión estadounidense sobre otros miembros de la realeza, provocó un quiebre e n su relación con los Windsor . Sin embargo, aún co ntaban con el apoyo de Eugenia de York, aunque ahora eso también terminó ..

Así lo demuestra su aparición en el último episodio del documental de Netflix "Enrique y Meghan " , donde la vemos correr por las playas de Santa Bárbara junto a Archie Harrison. Sin embargo, incluso ese único vínculo que Harry tenía con los Windsor se rompió , y la razón no está relacionada con la Casa Real.

Para entender el origen del distanciamiento, debemos remontarnos a una fiesta en la que Eugenia de York se encontró con Piers Morgan, ex presentador de "Good Morning Britain" y "Got Talent", quien es uno de los principales detractores de Meghan Markle. En 2023, la princesa y su hermana Beatriz asistieron a un largo almuerzo en el pub The Princess Royal, situado en el barrio de Notting Hill, al que también acudieron el cantante James Blunt y el mencionado periodista.

"En realidad, fue mi culpa lo de Eugenia, porque estaba conmigo y un grupo de personas en un pub de Londres. Me vieron abrazándolos para despedirme, y Harry lo vio y se puso furioso. Y puedo confirmar, ¡última hora!, que es totalmente cierto", explicó Morgan durante el programa "Uncensored" de Maureen Callahan. Aunque no especificó cuándo tuvo lugar ese encuentro, todo indica que fue en la segunda mitad de 2023, ya que en mayo de ese año la princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank fueron los únicos apoyos del príncipe Harry en la coronación de su padre, Carlos III.