"Conmocionado": el primer mensaje del rey Carlos III tras sus problemas de salud

El rey Carlos III de Reino Unido , quien atraviesa un momento de salud delicado , no deja de cumplir sus responsabilidades y enviar mensajes de apoyo a quienes más lo necesitan. En esta ocasión, el monarca dirigió sus palabras al pueblo de Myanmar, que recientemente sufrió un devastador terremoto .

La salud del rey ha sido tratada con gran hermetismo, desde que fue diagnosticado con cáncer después de una cirugía de próstata en febrero de 2024. Aunque se retiró temporalmente de sus funciones públicas, nunca dejó de cumplir con sus deberes de Estado.

El comunicado del rey Carlos III tras el terremoto en Myanmar.

El rey Carlos debió ser hospitalizado por los efectos colaterales de su tratamiento contra el cáncer

El rey Carlos III de Reino Unido fue hospitalizado el último jueves por la tarde debido a efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, informó el Palacio de Buckingham. Sin embargo, pocas horas después, recibió el alta médica.

Según el comunicado oficial, el monarca regresó a su residencia en Londres, Clarence House, y por precaución, se canceló la visita que tenía programada a Birmingham. Aunque no se especificaron los efectos secundarios temporales que experimentó, The Daily Mail señaló que este tipo de situaciones no son inesperadas en casos como el suyo.

A raíz de su hospitalización, varios eventos importantes fueron cancelados a último momento, entre ellos la recepción de las credenciales de embajadores de tres naciones y cuatro compromisos públicos en Birmingham. El rey lamentó mucho no poder asistir a estos compromisos y se disculpó con aquellos que trabajaron arduamente para hacerlos posibles. Sin embargo, espera que puedan reprogramarse en un futuro cercano.

Carlos III fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024 y desde entonces recibe tratamientos regulares. A pesar de ello, se ha mantenido activo en los asuntos estatales y trámites oficiales. Aunque el Palacio de Buckingham no ha brindado mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padece ni sobre qué órgano está más afectado, se espera que el monarca continúe su tratamiento mientras sigue cumpliendo con sus deberes como rey.

La hospitalización ocurrió después de que el rey y la reina Camila pospusieran su visita de estado al Vaticano a principios de esta semana, tras la reciente alta del Papa Francisco. La visita de Estado más amplia a Italia continuará en abril con algunas modificaciones al programa planificado, informó el palacio esta semana.