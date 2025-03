Impacto en la realeza: el rey Carlos debió ser hospitalizado y suspendió su agenda

El rey Carlos III de Reino Unido fue hospitalizado este jueves por la tarde debido a efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, informó el Palacio de Buckingham. Sin embargo, pocas horas después, recibió el alta médica.

Según el comunicado oficial, el monarca regresó a su residencia en Londres, Clarence House, y por precaución, se canceló la visita que tenía programada a Birmingham. Aunque no se especificaron los efectos secundarios temporales que experimentó, The Daily Mail señaló que este tipo de situaciones no son inesperadas en casos como el suyo.