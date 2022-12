Harry y Meghan disparan contra la Familia Real en su docuserie de Netflix

Harry y Meghan, la reciente docuserie de Netflix que aborda los primeros años del romance clandestino entre el hijo menor de Lady Di y su esposa, estrenó el trailer de su segunda parte, con más escándalos sobre la Familia Real.

Netflix publicó el tráiler de la segunda parte de Harry y Meghan, serie documental protagonizada por el hijo menor de Diana de Gales y su esposa. Si la primera, formada por los episodios 1, 2 y 3 y que ya está disponible en la plataforma, estaba centrada en la historia de amor de la pareja, este segundo volumen de episodios (4, 5 y 6), que verá la luz el 15 de diciembre, carga directamente contra la prensa e instituciones británicas por impedir su libertad.

"No me echaron a los lobos, me metieron en la boca del lobo", afirma rotunda Meghan Markle en el tráiler. "Contrataban a gente para que difundiera esa información", añade una de las fuentes (familiares, amigos e historiadores) que aparecen ante las cámaras de Netflix. "Mentían para proteger a mi hermano. No querían decir la verdad para protegernos", continúa el príncipe Harry, quien incide en cómo lo que querían él y su esposa era vivir su historia de amor alejados de la Casa Real británica. "Siempre he pensado que merecía la pena luchar", sentencia el nieto de Isabel II.

La prensa británica atacó duramente al primer volumen de la docuserie, a la cual describen como un "ataque al legado de la reina". Además, citan a críticos que acusan a la pareja de querer "derrocar a la monarquía". "Tan repugnante que casi vomito mi desayuno", llegó a afirmar Lucy Mangan, crítica de televisión de The Guardian, sobre la producción dirigida por Liz Garbus, ganadora de dos Emmy por los documentales What Happened, Miss Simone? y Fantasmas de Abu Ghraib y nominada en dos ocasiones a los Oscar.

"En esta serie documental de una exhaustividad sin precedentes, los duques de Sussex cuentan su versión de su conocida historia de amor. A lo largo de seis episodios, la serie analiza los inicios clandestinos de su relación y los problemas que les hicieron sentirse obligados a abandonar sus funciones en la institución. No se limita a la historia de amor de una pareja, sino que retrata nuestro mundo y cómo nos comportamos los unos con los otros. Para ello, cuenta con los testimonios de familiares y amigos -muchos de los cuales nunca habían hablado públicamente de ellos- y de historiadores que comentan el estado actual de la Commonwealth y la relación de la familia real británica con la prensa. Harry y Meghan es una visión inédita de una de las parejas más polémicas de la historia reciente", reza la sinopsis oficial de la docuserie.

Con información de Europa Press.