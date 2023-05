Un obrero apostó en la Quiniela y su vida cambió para siempre: cuánto dinero ganó

El afortunado cambió su suerte gracias a la Quiniela Plus, donde las apuestas son diferentes a la tradicional. Se hizo acreedor de una cifra millonaria y toda la localidad festeja.

El sorteo de Quiniela Plus presenta una nueva chance para los apostadores, y benefició a un afortunado.

La emoción y la fortuna se encontraron en la Quiniela Plus de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, donde un obrero humilde se convirtió en el afortunado ganador de $28 millones de pesos. Con tan solo ocho aciertos, este empleado logró cambiar su vida de la noche a la mañana. En qué lugar jugó y qué comentó el dueño de la agencia sobre este increíble suceso.

El nuevo millonario realizó su apuesta en la agencia de lotería y quiniela ubicada en la calle Paso y Río Dulce de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Según Daniel, el agenciero encargado de tomar la jugada ganadora, se trata de un cliente habitual del comercio, por lo que este triunfo es aún más especial. "Tenemos un ganador millonario en Punta Alta", celebró Daniel.

El quinielero expresó su alegría y compartió detalles sobre el afortunado ganador de la Quiniela Plus: "Estamos muy contentos de obtener ese premio para una persona de aquí. El ganador es un empleado y se hizo acreedor de $28.155.126, en la modalidad Quiniela Plus". Además, el agenciero recibirá el 1% del premio, ya que no se realizan descuentos.

El dueño de la agencia también manifestó su felicidad ante la noticia: "Estamos muy contentos porque es un premio muy bueno para Punta Alta y tenemos un nuevo millonario en nuestra localidad". Destacó que el ganador es un empleado que necesita el dinero para su familia, lo que hace que este premio tenga un impacto significativo en su vida.

La Quiniela Plus y su modalidad de juego

La historia del afortunado, quien es cliente habitual, alegró a toda la localidad por su golpe de suerte.

La Quiniela Plus es un juego poceado que se basa en las dos últimas cifras de la Quiniela tradicional. Se sortea en la nocturna de lunes a sábados y ofrece la oportunidad de ganar grandes premios. En la última jugada del año 2022, un trabajador de la localidad de Punta Alta logró hacerse con el premio mayor, superando los 28 millones de pesos.

Cómo reclamar el premio si ganás la Quiniela

En el caso de los premios de Quiniela cuyo valor sea inferior a 50 mil pesos, tiene la opción de retirar el dinero al día siguiente del sorteo en la agencia de lotería donde realizaste tu apuesta. En cuanto a los premios de Quini 6, si el monto no supera el mínimo no imponible establecido por la AFIP ($1200), también podrá cobrarlos al día siguiente en la agencia que vendió el boleto. Sin embargo, si el premio supera estos montos, podrá exceder el pago a partir del quinto día hábil después del sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia que vendió el boleto. Tenés un plazo máximo de 15 días hábiles para reclamar un premio, contados desde el día siguiente al sorteo para los premios de menor cuantía y desde el quinto día hábil para los premios de mayor valor.