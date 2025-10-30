EN VIVO
Quini 6: resultados del miércoles 29 de octubre y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.317 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de octubre de 2025.

29 de octubre, 2025 | 21.16

El sorteo 3.317 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $7.500 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 esta noche?

  • Tradicional: ​37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43
  • La Segunda: 00 - 32 - 35 - 03 - 39 - 29
  • La Revancha: 08 - 39 - 11 - 17 - 37 - 22
  • Siempre Sale: 
  • Sorteo extra: 37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43 - 00 - 32 - 03 - 29 - 08 - 11 - 22

El Quini 6 tiene un pozo acumulado de $7.500 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.
