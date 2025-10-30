Quini 6: resultados del miércoles 29 de octubre y controlar boleta

Quini 6: resultados del domingo 26 de octubre.

El sorteo 3.317 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $7.500 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 esta noche?

Tradicional : ​37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43

: ​37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43 La Segunda: 00 - 32 - 35 - 03 - 39 - 29

00 - 32 - 35 - 03 - 39 - 29 La Revancha: 08 - 39 - 11 - 17 - 37 - 22

08 - 39 - 11 - 17 - 37 - 22 Siempre Sale:

Sorteo extra: 37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43 - 00 - 32 - 03 - 29 - 08 - 11 - 22

El Quini 6 tiene un pozo acumulado de $7.500 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6