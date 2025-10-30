Quini 6: resultados del miércoles 29 de octubre y controlar boleta

El sorteo 3.317 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.
Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $7.500 millones.
¿Qué números salieron en el Quini 6 esta noche?
- Tradicional: 37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43
- La Segunda: 00 - 32 - 35 - 03 - 39 - 29
- La Revancha: 08 - 39 - 11 - 17 - 37 - 22
- Siempre Sale:
- Sorteo extra: 37 - 35 - 17 - 39 - 23 -43 - 00 - 32 - 03 - 29 - 08 - 11 - 22
Qué días se sortea el Quini 6
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.
Cuánto cuesta el Quini 6
- El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
- La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
- En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.