Bomba: Alex Caniggia y Marcela Tauro se suman a Polémica en el bar

Ángel de Brito reveló los nombres de los nuevos integrantes de la mesa de Polémica en el bar: Alex Caniggia y Marcela Tauro. Mientras el mediático llega después de su controversial salida de MasterChef Celebrity, la periodista lo hace tras el abrupto final de Fantino a la tarde.

En el último tiempo, Polémica en el bar vio pasar a diversos panelistas que fueron sumándose y bajándose del ciclo conducido por Mariano Iúdica. Según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, dos nuevos integrantes que prometen dar que hablar se sumarán al programa de América TV dentro de muy poco: se trata de Alex Caniggia y Marcela Tauro. A pesar del anuncio del periodista, todavía no está confirmado a partir de qué día los nuevos integrantes empezarán a sentarse en la mesa del ciclo creado por Gerardo Sofovich.

Hace unas pocas semanas, Dani La Chepi había revelado que se sumaría a Polémica en el bar a principios de julio con una publicación en su Instagram en la que se la veía firmando el contrato que la vinculaba con el ciclo de América TV. Pero pasó la fecha de debut y no se pudo ver a la ex participante de MasterChef Celebrity en la mesa del programa de Mariano Iúdica. La misma influencer explicó el motivo: desde Telefe la habían contactado y le hicieron notar que el contrato firmado con ellos tenía una cláusula de exclusividad, por lo que no pudo llegar a Polémica.

Ante la imposibilidad de sumarla en el corto plazo, desde Polémica en el bar decidieron avanzar en la contratación de otros nuevos integrantes. Según reveló Ángel de Brito se trata de Alex Caniggia y Marcela Tauro. Como el hermano mellizo de Charlotte renunció al contrato que firmó con Telefe, no tendrá el mismo problema que su ex compañera de certamen. Distintas fuentes aseguran que el mediático no se sumará todos los días a Polémica sino que en un principio tendrá un arreglo especial, por el que irá solamente dos jornadas por semana.

Marcela Tauro llegará a Polémica en el bar después del abrupto final de Fantino a la tarde, que sufrió la pérdida de su conductor en manos de Intratables, tras la salida de Fabián Doman del mismo. Si bien se rumoreó que la periodista podía volver a Intrusos, donde ya no está Jorge Rial con quien se encuentran peleados, lo cierto es que Tauro se sumará al ciclo conducido por Mariano Iúdica para ocupar el lugar femenino que dejó vacante Rocío Oliva. Vale recordar también la abrupta salida de Horacio Cabak del programa, que el mismo ex modelo reveló que se dio porque le pedían que hablara de su vida privada.

El Emperador viene de un excelente paso por MasterChef Celebrity, de donde se fue en medio de un escándalo. Caniggia era uno de los personajes más queridos del popular certamen gastronómico pero de un día para el otro decidió abandonar la competencia. Con acusaciones y desmentidas cruzadas, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dejó el ciclo de Telefe en medio de rumores de que su destino estaba en La Academia de Showmatch, algo que no terminó sucediendo.