Tenía 64 años y su hijo lo mató a golpes: la Justicia cree que convivió con el cuerpo más de 30 horas

Recientemente, un terrible caso criminal escandalizó a los vecinos de la localidad de General Rodríguez, luego de que se sepa que el principal sospechoso de un homicidio perpetrado en la noche de Año Nuevo es el hijo de la víctima. Rubén Darío Bellavigna, de 35 años. Las autoridades sospechan que el hombre convivió con el cuerpo durante más de 30 horas en la casa familiar, después de haberlo asesinado a palazos mientras dormía.

El parricidio habría ocurrido entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1º de enero; sin embargo, el crimen se descubrió recién en la mañana del viernes, cuando otro hijo de la víctima llegó a la casa ubicada en Balcarce al 531, en pleno centro de la ciudad.

La víctima del caso es Luis Darío Bellavigna y su homicidio salió a la luz cuando otro de sus hijos llamó al 911 para informar el crimen. Luego de intentar comunicarse con su padre por varios días sin éxito, el hombre se comunicó con su hermano Rubén, quien le confesó: "Maté a papá, estamos en casa". Al llegar a la vivienda, el hijo de Luis encontró el cuerpo en la cama y a su hermano sentado en la cocina.

Minutos después, la Policía llegó al lugar y confirmó la escena del crimen. La víctima era un hombre de 64 años, identificado como teniente 1º de la Bonaerense, que yacía en su habitación sin vida y sin ninguna posibilidad de reanimarlo. En el mismo lugar donde se situaba el cuerpo de la víctima se hallaba el arma homicida, un palo con clavos en los extremos.

Cómo avanza la investigación del caso

Por el momento, la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 de Moreno y General Rodríguez, se encuentra a cargo de la investigación e imputó al acusado por "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".

Rubén Darío Bellavigna fue esposado y detenido en el lugar de los hechos. Actualmente, se niega a declarar y enfrenta una posible condena a prisión perpetua. En el mismo procedimiento en que se produjo la detención del imputado, los investigadores secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y alcohol.

Al mismo tiempo, los agentes esperan los resultados de la autopsia, la cual será fundamental para corroborar la información de la muerte. Más allá de eso, los investigadores creen que el imputado convivió con el cuerpo de su padre durante al menos 30 horas.