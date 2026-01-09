Delcy Rodríguez no tiene pensado viajar fuera de Venezuela en el corto plazo: ministro

FOTO ARCHIVO-La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, asisten a una ceremonia en honor al personal militar y de seguridad venezolano y cubano que murió en Caracas

‍La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene previsto viajar ‍fuera de país "próximamente", ⁠dijo el viernes el ministro de Comunicación, horas después de que el mandatario Colombia dijo que visitaría Bogotá en las próximas semanas.

"Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la ‌estabilidad", dijo el ministro Freddy ⁠Ñáñez en su cuenta ⁠de Telegram.

Gustavo Petro afirmó en una entrevista con el diario español El País publicada ‍el viernes la visita de Rodríguez a su país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rodríguez "me ha ⁠pedido dos semanas. Necesita ‌ver qué está pasando en su propio país y no equivocarse", dijo Petro en la entrevista.

"Soy amigo de ella. Está presionada desde afuera y desde ‌adentro. ‌La acusaron de ser la traidora. Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al ​pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar", agregó Petro.

Las relaciones entre Caracas y Bogotá han tenido algunos ‍sobresaltos incluso durante el gobierno de Petro, quien no reconoció la declarada victoria del depuesto mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares estadounidenses el sábado en Caracas.

Colombia ​comparte una frontera terrestre con Venezuela de 2.219 kilómetros y se convirtió en uno ​de los principales destinos de millones de ciudadanos del vecino país que huyeron ⁠por la crisis política, social y económica en la nación petrolera durante los últimos años.

(Redacción Reuters, editado por Javier Leira)