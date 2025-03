De fácil cuidado y con una llamativa flor: la planta que es tendencia para la decoración de interiores.

Para aquellas personas que viven en departamentos o simplemente no tienen un espacio verde en sus hogares, contar con plantas de interior es una opción ideal para sentir esa "conexión" con la naturaleza. Y entre las cientos de opciones que existen, hay una en particular que se volvió tendencia en el último tiempo por su facilidad de cuidado y la belleza de su flor.

La planta en cuestión en el Spathiphyllum, comúnmente conocido como lirio de la paz. La misma se caracteriza por sus hojas verdes brillantes y tupidas, pero lo que más destaca son sus flores blancas, parecida a la Cala, que aportan elegancia a los espacios a los que se sumen, ya que no suelen salir muchas y por este motivo quedan tan llamativas.

Originaria de las zonas tropicales de América Central y del Sur, el Spathiphyllum crece de forma silvestre en bosques lluviosos, adaptándose a condiciones de luz suave y ambientes cálidos y húmedos. Esta capacidad de prosperar en lugares sombríos la convierte en una opción ideal para interiores con iluminación limitada.

Además de su atractivo estético, el lirio de la paz es reconocido por sus propiedades purificadoras del aire, contribuyendo a un ambiente más saludable y relajado. Es capaz de absorber la humedad, lo que la hace especialmente útil en espacios como baños propensos a la acumulación de humedad y moho.

Cuidados recomendados para le lirio de paz

Luz : prefiere luz indirecta; la exposición directa al sol puede dañar sus hojas.

: prefiere luz indirecta; la exposición directa al sol puede dañar sus hojas. Temperatura : se desarrolla mejor en ambientes cálidos, entre 18°C y 24°C, evitando cambios bruscos de temperatura.

Riego : requiere un sustrato siempre húmedo, especialmente en meses cálidos, pero es importante evitar el encharcamiento para prevenir enfermedades.

Fertilización: durante primavera y verano, es aconsejable fertilizarla cada 15 días con un abono líquido adecuado.

Así se ve la flor del lirio de paz.

La planta que florece los 365 días del año y que es una bendición

Existe una planta en particular que es ideal para plantar en verano y que florece los 365 días del año. Además, según la creencia popular, trae buena suerte a los hogares, llevando felicidad y prosperidad. Si estás pensando en agregar una nueva planta para tu jardín, patio o balcón, esta es ideal, sin importar si vivís en una casa o en un departamento.

No existen muchas plantas que sean fáciles de mantener, lo que puede resultar engorroso para quienes no tienen tanto tiempo para dedicarle a la jardinería. Afortunadamente, esta planta no requiere tantos cuidados, y además, florece todo el año. Se trata de la alegría del hogar (Impatiens Walleriana), originaria de África. Además de ser muy estética, aporta una energía muy vital a los hogares.