Cuidado: este es el error que seguro estás cometiendo con tus plantas.

Cuidar plantas parece ser una tarea sencilla, pero no lo es. Hay muchos errores que podrías estar cometiendo a la hora de cuidar tus plantas, y que por esta razón, no estén dando los frutos que esperabas. Las plantas son muy delicadas y cada especie requiere cuidados específicos, por lo que se recomienda prestar atención a estos consejos.

En verano, los tiempos de riego cambian y no son iguales que en invierno. Eduardo Barba, experto en jardinería e investigador botánico, sugiere ciertas prácticas para cuidar las plantas de la mejor manera posible. Siguiendo estos consejos, seguramente tus plantas crezcan mucho más sanas y fuertes. Si no estás siguiendo estos tips todavía, probablemente estos sean los errores que estás cometiendo.

Consejos para que tus plantas crezcan más sanas y fuertes

1. Ser constante

El mantenimiento diario es fundamental para que las plantas no se vean tan afectadas por el calor del verano. Para esto, se recomienda ser consistente con los riegos y prestarle suma atención a cada planta, para detectar a tiempo los problemas.

2. Evitar el estrés por el calor del verano

Las plantas se estresan con las altas temperaturas, que hacen que se debiliten. Por esto, se recomienda regarlas en las primeras horas de la mañana o la tarde para minimizar la evaporación. Esto depende de cada especie, por lo que se recomienda que busques información puntual al respecto o consultes con un experto.

3. Planificar los riegos

Se aconseja planificar el riego con sistemas automáticos, o bien colocar platos con agua debajo de cada maceta. Además, aplicar un abonado orgánico puede ser de gran utilidad.

4. Elegir el momento adecuado para plantar

Cada planta florece mejor según en qué estación se plante. Lo ideal es en primavera y otoño, pero hay algunas plantas que pueden ser plantadas en verano. Algunas como el nenúfar pueden florecer en cualquier época del año, siempre y cuando las riegues con frecuencia.

La planta que florece los 365 días del año y que es una bendición

Existe una planta en particular que es ideal para plantar en verano y que florece los 365 días del año. Además, según la creencia popular, trae buena suerte a los hogares, llevando felicidad y prosperidad. Si estás pensando en agregar una nueva planta para tu jardín, patio o balcón, esta es ideal, sin importar si vivís en una casa o en un departamento.

No existen muchas plantas que sean fáciles de mantener, lo que puede resultar engorroso para quienes no tienen tanto tiempo para dedicarle a la jardinería. Afortunadamente, esta planta no requiere tantos cuidados, y además, florece todo el año. Se trata de la alegría del hogar (Impatiens Walleriana), originaria de África. Además de ser muy estética, aporta una energía muy vital a los hogares.

Ventajas de tener la planta alegría del hogar en casa

Es muy adaptable : puede crecer en interiores con luz indirecta y en exteriores en lugares sombreados.

Se reproduce fácilmente : florece los 365 días del año y se reproduce muy fácilmente a través de esquejes.

Tiene colores vibrantes : sus flores tienen colores que pueden variar desde el violeta hasta el rosa, rojo, lila, naranja y blanco, entre muchos otros.

Trae emociones positivas: según la creencia popular, esta planta trae energías positivas a los hogares, contribuyéndole un bienestar a quienes habitan en ellos.

Cuidados básicos de la planta alegría del hogar