Uno por uno: los perfumes masculinos que son furor en 2025

En 2025, los perfumes de hombre que más llaman la atención comparten una fórmula infalible: la combinación de notas cítricas, especiadas y dulces. Esta tendencia fue destacada por Candela Bougii, reconocida influencer de perfumería en YouTube, quien aseguró que “que te digan lo rico que hueles es uno de los mejores halagos que te pueden dar”. Todas las fragancias que integran su selección están disponibles en Estados Unidos.

Los 10 perfumes masculinos más destacados del 2025

Encabezando la lista, Dior Sauvage Parfum se impone con su frescura amaderada. Bougii lo definió como “un perfume sumamente masculino”, con una salida marcada por bergamota y un fondo de madera que le da carácter. Es ideal para climas fríos y eventos formales, aunque la influencer lo consideró menos atrevido que otras opciones. Según la marca, esta fragancia está inspirada en “paisajes vírgenes bajo una noche azul, en el momento en que se eleva el intenso aroma de un fuego crepitante”, combinando mandarina, haba tonka y madera de sándalo para crear un aroma profundo y envolvente.

Por otro lado, Lattafa Asad destaca por su proyección alta y larga duración, especialmente en temporadas frías. La youtuber contó que “cuando lo usan mi novio o mi cuñado, les llueven los cumplidos”, resaltando su mezcla de especias y vainilla que brilla en bajas temperaturas.

Otra fragancia que no pasa desapercibida es Swiss Arabian Tobacco Collection No. 1, que combina miel, ciruela y especias en un aroma “oscuro, misterioso y seductor”. Bougii lo recomendó para noches frías de invierno, donde su esencia cercana a la piel se vuelve especialmente atractiva.

Xerjoff Alexandria II, con un precio elevado, mezcla oud con palisandro y sándalo para lograr un perfil muy masculino y adecuado para ocasiones especiales. La influencer destacó su permanencia tanto en la piel como en la ropa, lo que potencia su intensidad y duración.

Tom Ford Noir Extreme también figura en la selección por su distintiva mezcla de vainilla especiada. Bougii recordó que la primera vez que lo olió fue en una estación de servicio y quedó impactada: “Me enamoró desde el primer momento. Es de esos aromas que se te quedan guardados y que hacen recordar a la persona”. La descripción oficial de Tom Ford resalta su combinación de especias cálidas, cítricos, notas florales y un final amaderado con ámbar y vainilla fundida.

Emporio Armani Stronger With You se presenta con dos versiones: Intensely, que se distingue por su dulzura y acordes de vainilla y ámbar, y Oud, más profundo y oscuro, pensado para la noche. La influencer calificó la primera como “un imán de cumplidos” y la segunda como “ultra seductora”, destacando su equilibrio entre especias y dulzura.

La fragancia Tom Ford Noir Extreme se destaca por su aroma a vainilla especiada.

Viktor&Rolf Spicebomb Extreme ofrece un aroma intenso con vainilla y canela, ideal para quienes buscan fragancias potentes. Bougii confesó que “ese perfume me vuelve loquísima” y mencionó que su pareja lo usa a diario debido a su durabilidad.

Dior Homme Intense combina iris, bergamota y haba tonka, aportando elegancia y un toque especial. Para Bougii, los perfumes masculinos con iris se destacan en situaciones donde se busca sofisticación, siendo una opción perfecta para citas o cenas formales.

Finalmente, Tom Ford Tobacco Vanille es un clásico con tabaco oscuro y vainilla, considerado por la influencer como “de los masculinos más ricos que hay”. Además, recomendó la alternativa árabe Al Haramain Tobacco Edition, que “proyecta espectacular” y resulta más accesible.

En su canal, Candela Bougii resaltó la importancia de los aromas para crear recuerdos: “Los aromas te hacen sentir a una persona antes de que haya llegado”. También sugirió asociar cada perfume a momentos o climas específicos para potenciar su efecto. Como resumen de su selección, indicó: “Si buscas destacar con un aroma inolvidable, elegante y lleno de personalidad, este es el top que necesitas”.