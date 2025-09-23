La Inteligencia artificial reveló cuáles son los mejores perfumes para comprar en EE.UU. por menos de US$50.

Estados Unidos ofrece una amplia variedad de perfumes que se adaptan a diferentes estilos y momentos del día, con opciones que van desde aromas frescos y cítricos hasta fragancias cálidas y amaderadas. Para quienes buscan buenas opciones sin gastar mucho, la Inteligencia artificial seleccionó las mejores fragancias para mujer y hombre que se pueden comprar por menos de 50 dólares.

En el caso de las mujeres, cuatro perfumes destacan por su calidad y precio accesible. Primero, Being Frenshe Women’s es una fragancia limpia elaborada con aceites esenciales e ingredientes reciclados, disponible en aromas como Palo Santo, Lavender Cloud y el emblemático Cashmere Vanilla, que combina vainilla cálida, arroz jazmín, ámbar y almizcle cremoso. Se consigue en Target por 29,99 dólares.

Otra opción es 7 Summers, con un aroma cálido y cremoso que incluye un toque de vainilla, ideal para usar a diario. Aunque su precio es un poco más alto, 62 dólares, está disponible en la página oficial de la marca. Para quienes prefieren algo más floral, Zara Rose Gourmand combina rosa turca, vainilla y haba tonka, logrando una fragancia moderna y elegante, que se puede comprar en el sitio de Zara por 39,90 dólares.

Por último, Elizabeth Arden Green Tea ofrece una mezcla fresca y vital con notas de menta helada, neroli tunecino y cítricos como mandarina y bergamota, complementadas con jazmín, flor de azahar y hojas de violeta. Esta fragancia, perfecta para el verano, está disponible en Amazon por 49 dólares en su presentación de 100 ml.