La Inteligencia Artificial reveló cuáles son los mejores perfumes de hombres para el verano.

Elegir un perfume en verano no es solo una cuestión de estilo, sino un verdadero desafío. Las altas temperaturas y la humedad pueden cambiar la forma en que percibimos las fragancias, haciendo que algunas notas se vuelvan demasiado intensas o incómodas. Por eso, encontrar un aroma que se adapte al calor y mantenga su frescura es fundamental.

En esta búsqueda, la Inteligencia Artificial se convirtió en una herramienta clave. Al analizar miles de reseñas, tendencias de consumo y las composiciones químicas de distintos perfumes, un sistema de IA identificó cinco fragancias masculinas que no solo soportan el calor, sino que además ofrecen una experiencia refrescante y equilibrada durante el verano.

La clave está en las notas olfativas que predominan en estas fragancias. Los aromas veraniegos suelen basarse en acordes cítricos, marinos, verdes y especiados suaves, que se evaporan de manera equilibrada en climas cálidos. Esto evita el efecto empalagoso típico de los perfumes amaderados o dulces cuando sube la temperatura.

El primer perfume destacado por la IA es Acqua di Gio Profondo de Giorgio Armani, que combina notas marinas, bergamota y pachulí para brindar una sensación profunda y acuática, evocando el Mediterráneo. Es ideal para quienes buscan elegancia sin saturar el ambiente. En segundo lugar aparece Light Blue Eau Intense de Dolce & Gabbana, con su mezcla fresca de mandarina, pomelo y enebro. Su perfil vibrante lo hace perfecto para el día a día, especialmente en ciudades y zonas costeras. El tercer lugar lo ocupa L’Homme Cologne Bleue de Yves Saint Laurent. Esta fragancia equilibra cítricos con un fondo amaderado suave, logrando una combinación entre energía y sofisticación para quienes quieren dejar huella sin ser invasivos. El cuarto elegido es Versace Man Eau Fraîche, una opción ligera y chispeante que mezcla limón, carambola y cedro. Su carácter juvenil y desenfadado lo vuelve ideal para escapadas veraniegas y encuentros informales. Finalmente, Bleu de Chanel Eau de Toilette cierra la lista con su mezcla de menta, pimienta rosa y vetiver. Aunque es más intenso que los anteriores, su estructura aromática está diseñada para mantener la frescura incluso en climas extremos.

Estos cinco perfumes fueron seleccionados no solo por sus composiciones, sino también por su rendimiento comprobado en condiciones de calor. La inteligencia artificial no reemplaza el gusto personal, pero ofrece una guía basada en datos para tomar decisiones más acertadas y disfrutar del verano con la fragancia perfecta.

La IA ubicó como perfume más destacado al Acqua di Gio Profondo de Giorgio Armani.

Tres claves para que el perfume dure más tiempo

Aunque muchas veces creemos que el aroma del perfume desaparece porque es de baja calidad o porque "no pega" con nuestra piel, la verdad es que hay varios factores que influyen en su duración, y muchos de ellos tienen que ver con cómo lo usamos. Lograr que una fragancia se mantenga presente durante todo el día puede parecer algo reservado a expertos, pero en realidad hay pequeñas acciones cotidianas que pueden marcar una gran diferencia. Desde el estado de tu piel hasta la manera y el lugar donde aplicás el producto, todo influye en cómo se fija el perfume y cuánto tiempo permanece perceptible.

La buena noticia es que con algunos tips simples y efectivos, podés prolongar la vida útil del aroma sobre tu piel, haciendo que tu fragancia favorita te acompañe durante muchas más horas. Si sos fan del perfume y querés sacarle el máximo provecho, tomá nota de estas tres claves infalibles:

Hidratá bien tu piel

Una piel hidratada es esencial para que el perfume dure más. La fragancia se adhiere mejor y se fija con mayor intensidad cuando la piel no está seca. Lo ideal es aplicar una crema hidratante, aún mejor si es de la misma familia olfativa que el perfume, justo después de salir de la ducha, cuando la piel está aún húmeda y más receptiva a los productos.

No frotes el perfume

Uno de los errores más comunes es frotar las muñecas después de aplicar el perfume. Aunque parece inofensivo, este gesto rompe las moléculas aromáticas y altera las notas originales, lo que hace que el perfume se desvanezca más rápido. Lo mejor es simplemente rociarlo y dejar que se seque naturalmente sobre la piel.

Aplicalo en puntos estratégicos

Para que el perfume se fije mejor y dure más, aplicalo en las zonas de pulso, donde la temperatura corporal es un poco más alta: detrás de las orejas, la nuca, el cuello, las muñecas y los pliegues de los codos. El cabello también puede retener el aroma por más tiempo; rociá una pequeña cantidad a distancia o perfumá tu cepillo antes de peinarte.